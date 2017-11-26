Katil Koca Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde Yakalandı

Sancaktepe'de boşanma davası devam eden bir çocuk annesi eşini öldürerek kayıplara karışan şahıs, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele...

Sancaktepe'de boşanma davası devam eden bir çocuk annesi eşini öldürerek kayıplara karışan şahıs, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde yakalandı. Adliyeye sevk edilirken gazetecileri suçlayarak, "Namus için, yalan haber yapmayın" diyen zanlı tutuklandı.

Olay, 14 Kasım günü Sancaktepe'de meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, jimnastik eğitimi veren 35 yaşındaki Selda Çelik, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Ali Ç.'ten boşanmak için dava açmıştı. Eşiyle boşanma davaları devam ederken kızını görmek istediğini söyleyip Selda Çelik'in evine giden Ali Ç., çıkan tartışma sonrasında silahla Selda Çelik'i başından vurarak öldürmüştü. Olayın ardından ihbar üzerine eve gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından geniş çaplı arama başlatmıştı. Zanlıyı yakalamak için belirlenen bütün adreslere baskın yapan Sancaktepe Asayiş Büro ekipleri, katil zanlısını 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Büroda yapılan sorgulamada Ali Ç.'nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilmek üzere Sancaktepe Asayiş Bürodan çıkarıldığı sırada basın mensuplarının "Eşini neden öldürdün?" sorusu üzerine Ali Ç., "Namus için" diyerek gazetecileri yalan haber yapmakla suçladı. Adliyeye sevk edilen Ali Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.