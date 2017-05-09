Katil Zanlısı Damat: "2 Hafta Sonra Düğün Yapacaktım"

Samsun'da kayınvalidesi ile kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan damadın verdiği ifadede, eşini kaçırarak evlendiğini...

Samsun'da kayınvalidesi ile kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan damadın verdiği ifadede, eşini kaçırarak evlendiğini ve 2 hafta sonra da düğün yapmak için hazırlık yaptıklarını söylediği ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Taksim Sokak'ta dün akşam meydana gelmişti. Evlerinde silahlı saldırıya uğrayan Türkan Zonturlu (45) ve oğlu Onur Diril (20) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen ölen kadının damadı Ahmet E.'nin (26) verdiği ifadede, Nebile E. (18) ile kaçarak evlendiklerini ve resmi nikah yaptıklarını, 2 hafta sonra da düğün yapmak için hazırlık yaptıklarını söylediği öğrenildi. Suçunu itiraf eden Ahmet E.'nin, "Cinayeti ben işledim. Olay akşamı kayınvalidemin eşime söylediği sözlerden dolayı kendimi kaybettim. Silahımı çekip rastgele ateşledim. Kayınbiraderim odadan çıkınca elinde silah gibi bir şey görüp ona doğru da ateş ettim. 2 hafta sonra düğün yapmak için hazırlık yapıyorduk. Olaydan dolayı pişmanım" dediği öğrenildi.