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Katil Zanlısı Eski Koca Bağ Evine Kaçarken Yakalandı

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Katil Zanlısı Eski Koca Bağ Evine Kaçarken Yakalandı
Kahramanmaraş'ta eski karısının dini nikahlı kocasını öldüren katil zanlısı M.K bağ evine kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş'ta eski karısının dini nikahlı kocasını öldüren katil zanlısı M.K bağ evine kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Eski karısının dini nikahlı eşini öldürüp sonra kaçan M.K polis ekiplerinin sıkı takibi sonucunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesi 64. sokak üzerinde meydana gelen olayda.Yaz tatili için Kahramanmaraş'a gelen A.A ile dini nikahlı eşi Osman Özen, 35 LR 644 plakalı otomobille akrabalarını ziyaret için çıktığı Namık Kemal Mahallesi üzerinde eski kocası M.K ile karşılaştı. A.A ve Osman Özen arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K. üzerinde bulunan bıçakla Osman Özen'i 3 yerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri sonrası ağır yaralanan Osman Özen, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan eski koca M.K. polisinin sıkı takibi sonucunda Ahir dağı caddesi üzerinde yapılan incelemelerde bağ evine kaçmak isterken yakalandı.

Katil zanlısı M.K" emniyetteki işlemlerinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasında sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlı kontrollerin ardından Adliyeye sevk edildi.

Katil Zanlısı Eski Koca Bağ Evine Kaçarken Yakalandı

Katil Zanlısı Eski Koca Bağ Evine Kaçarken Yakalandı

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