Katil Zanlısı Yurt Dışına Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce kent merkezinde geçtiğimiz hafta dini nikahlı eşini çocuk tartışması nedeniyle silahla vurarak öldürdükten sonra kaçan Cevdet...

DÜZCE(İHA) – Düzce kent merkezinde geçtiğimiz hafta dini nikahlı eşini çocuk tartışması nedeniyle silahla vurarak öldürdükten sonra kaçan Cevdet Uz, emniyet ekiplerinin takibi sonrasında Ankara'da yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandı. Ayrıca şahsın olayda kullandığı silah, Ankara Mamak'ta bulunan İbrahor göletinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta Düzce Merkez Şerefiye Mahallesi'nde 1 yaşındaki çocukları nedeniyle tartıştığı dini nikahlı eşi Azime Kocaman'ı (40) silahla vurarak öldüren Cevdet Uz (50) daha sonra firar etmişti. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı takip ve incelemeler sonucunda şahsın Ankara'ya kaçtığı tespit edildi. Yapılan araştırmalarda Cevdet Uz'un yurt dışına kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Bunun üzerine Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla şahıs kaldığı evde kıskıvrak yakalandı. Diğer yandan, yapılan sorgusunda şahıs olayda kullandığı silahı Mamak'ta İbrahor göletine attığını söyledi. Bunun üzerine polis balık adamlar silahı da gölden çıkardılar. Ankara'da işlemleri tamamlanan şahıs Düzce'ye getirilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çilimli cezaevine teslim edildi.