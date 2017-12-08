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Katili Olan Kayın Babasından Kaçamadı

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Katili Olan Kayın Babasından Kaçamadı
Kayseri'de 84 yaşındaki kayın babanın, damadını öldürdüğü cinayete ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kayseri'de 84 yaşındaki kayın babanın, damadını öldürdüğü cinayete ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Küçük Ali Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta meydana gelen olayda 84 yaşındaki Arif M. ile damadı 56 yaşındaki Ahmet F. arasında çıkan tartışmada, Arif M., av tüfeğiyle iki el ateş ettiği damadı Ahmet F.'yi çenesinden ve karnından vurdu. Ağır yaralanan Ahmet F., olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Arif M., sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

"Cinayet anı güvenlik kamerasında"

Öte yandan, 84 yaşındaki kayın babanın damadını öldürdüğü cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ahmet F.'nin ekmek aldığı fırından çıkarak evine doğru gittiği, bu sırada arabasından elinde av tüfeği ile inen kayınbabası Arif M. ile karşılaştığı görüldü. Bu sırada, kaçmaya çalışan Ahmet F.'ye kayın babasının ateş açtığı ve Ahmet F.'nin yere düştüğü saniye saniye görüntülere yansıdı. Ayrıca, damadı vurduktan sonra kaçmaya çalışan Arif M., görüntülendi.

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