Katılım sigortacılığı, İstanbul’un finans merkezi olması yolunda büyük bir adım

Dünyada hızlı bir büyüme performansı sergileyenortak risk paylaşımı ile dayanışma üzerine kurulukatılım sigortacılığına yönelik Türkiye’de önemli adımlar atılıyor.

Dünyada hızlı bir büyüme performansı sergileyenortak risk paylaşımı ile dayanışma üzerine kurulukatılım sigortacılığına yönelik Türkiye’de önemli adımlar atılıyor. Sektörün heyecanla beklediği ‘Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girmesiyle birlikte bu alanın sağlıklı bir şekilde işleyerek var olan potansiyelini ortaya koyması açısından önemli bir adım atılmış oldu.

‘PENCERE MODELİ İLE SEKTÖRDE BİR İLKE İMZA ATTIK’

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliklekatılım sigortacılığının yaygınlaşarak büyümesi ve ekonomiye sağladığı katkıyı artırması açısından çok önemli bir adım atıldığına dikkat çeken Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı, 2015 yılında henüz bir yönetmelik yokken,dünyadaki uygulamaları dikkate alarak pencere modeliyle sundukları katılım sigortacılığı hizmetiyle Türkiye’de bir ilke imza attıklarını hatırlattı. Kırmızı, “Bugün yürürlüğe giren yönetmeliğin olgunlaşması noktasında, Doğa Sigorta olarak bundan 3 yıl önce önemli bir adım atmış olduk. O dönem bir yönetmelik olmadığı için dünyadaki uygulamaları inceleyerek sektöre kazandırdık” dedi.

Yönetmelikteki pencere modelinin katılım sigortacılığının gelişimindeki engelleri de ortadan kaldırdığını sözlerine ekleyen Kırmızı, “Pencere modeliyle birçok oyuncunun sisteme dahil olması sağlanarak fonların çeşitliliği ve büyüklüğünde yaşanan artışla sektör büyüyecek. Ayrıca Hazine Müsteşarlığı’nın konuyu iyi tahlil etmesi ve büyük özveriyle gerçekleştirdiği çalışmalar ve Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek’in bu konudaki duyarlılığı, konuya hakimiyeti ve konuyu sahiplenmesi süreçteki zorlu çalışmaları kolaylaştırmış, sektörde de büyük bir güven sağlamıştır. Başbakan Yardımcımız ve Hazine Müsteşarlığımız bu çalışmayla sektörümüzün ve ülke ekonomimizin uzun yıllar faydalanacağı önemli bir finansal enstrüman kazandırmıştır” dedi.

İSTANBUL’A BÜYÜK FON AKIŞI

Katılım sigortasının işleyişi hakkındaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldıran yeni yönetmeliğin İstanbul’un finans merkezi olması yönünde önemli bir destek sağlayacağına dikkat çeken Kırmızı, “Katılım sigortacılığında oluşacak fonlar ile sigorta sektörünün ekonomiye sağladığı katma değerde artış yaşanacak. Yatırımcılar açısından cazibe merkezi olan İstanbul, sahip olacağı büyük fonlarla cazibesini artıracak” diye konuştu.

‘SEKTÖRE GÜVEN GELECEK’

Sektörün en büyük sorunu olarak kabul edilen, sigortalılık oranı olarak tanımlanan penetrasyon sorununun çözümü noktasında da önemli kazanımlar sağlandığını sözlerine ekleyen Kırmızı, şunları söyledi: “Yönetmelikle sigorta sistemine dâhil olmamış birçok kişi ve kuruma da sigorta güvencesi sağlanacak. Bu da penetrasyon oranında artışı sağlayacak. Sektörün ihtiyacı olan güven konusu çözülmüş olacak. Hem sektör büyüyecek hem de önemli diyebileceğimiz orana sahip bu kesim, sigorta güvencesine girerek ani ve beklenmedik hasarların, kazaların ve zararların önüne geçilebilecek.”

HİNDİSTAN’A BÜYÜK ATILIM

Katılım sigortacılığında ilklere imza atan Doğa Sigorta’nın CEO’su Nihat Kırmızı ve Genel Müdürü Coşkun Gölpınar; Malezya, Bahreyn, Londra ve İsviçre’den sonra Hindistan’da da,dünyanın en büyük katılım fonlarıyla temas edip işbirliği sağlayacak girişimlerde bulundu ve önemli anlaşmalara imza attı.