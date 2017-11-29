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Katliam gibi iş kazasında tahliye

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Katliam gibi iş kazasında tahliye
Samsun'da garaj inşaatının göçmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili tutuklanan inşaat sahibinin yargılandığı davada tahliyesine karar verildi.

Samsun’un Kavak ilçesinin Azaklı Mahallesi’nde 17 Nisan'da meydana gelen olayda, Yaşar D.’a ait evinin yanında traktörünü park etmek için yaptırdığı garaj inşaatında işçilerin kalıpları söktüğü bir sırada çökme meydana geldi. Bu sırada göçük altında kalan işçilerden Murat Batkal, Çetin Kanık ve Nevzat Aydemir hayatlarını kaybettiler. Olaydan sonra tutuklanan Yaşar D. ile tutuksuz olan oğlu Ömürcan D. hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan dava açıldı. 

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu olarak yargılanan Yaşar D. kendini savundu. D., "Ölen Çetin 20 yıl önce de benim evimi yapmıştı. Garajı de kendisine yaptırmak istedim. Çetin de bunu kabul etti. Benim param yoktu. Çetin bana 'sen yemeğimizi çayımızı ver, gerisine karışma' dedi. 3 gün içinde betonu döktüler. Bir hafta sonra da maktul Murat geldi direkleri sökmeye başladı. Ben de kendisini ‘üzerinde su var’ diye uyardım. Sökme işini bıraktı. İnekleri sulamaya götürdüm. Döndüğümde Çetin ve Nevzat'ın da geldiğini gördüm. Ben kalıpların yaş olduğunu söyleyip sökmemeleri konusunda uyardım. Ben tarlaya gittim. Çocuk gelip garajın çöktüğünü söyledi. Maktul Çetin ‘her şey bana ait’ deyince ben de herhangi bir tedbir almadım" diye konuştu.

DAVA ERTELENDİ 
Demirtaş ailesinin avukatı Ata Giritli müvekkillerinin bu olayda bir kusurlarının bulunmadığını ileri sürerek, "Kusur maktullerdedir. Köylerde bu işler bu şekilde yapılmaktadır. Müvekkilim 8 aydan beri tutukludur. Delilleri karatma ihtimali yoktur. Suçu olmadığı kanaatindeyiz. Tahliyesini talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti Yaşar D.'a yurt dışına çıkış yasağı getirerek tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Duruşma 8 Mayıs 2018 tarihine ertelendi.

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