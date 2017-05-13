Katliam Gibi Kazayla İlgili Dernekten Açıklama Yapıldı

İzmir'den Muğla'ya Anneler Günü gezisi için hareket eden ve 23 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası Selanik Türkleri ve Buca Yaylacıklılar Eğitim...

İzmir'den Muğla'ya Anneler Günü gezisi için hareket eden ve 23 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası Selanik Türkleri ve Buca Yaylacıklılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada tur organizasyonunun dernekleriyle bir bağlantısı olmadığı, gezinin mahalle sakinleri tarafından bireysel olarak yapıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Anneler Günü arefesinde Anneler Günü gezisi için İzmir'den Muğla'ya hareket eden bir tur otobüsünün Muğla'nın Sakar Geçidi rampasında inerken uçuruma düşmesi sonucu 23 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe edilen kazayla ilgili olarak isimleri geçen Selanik Türkleri ve Buca Yaylacıklılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaparak gezinin kendileriyle bir alakası olmadığı ve mahalle sakinleri tarafından bireysel olarak gerçekleştirildiği kaydedildi. Yaylacık Pazar yerinden hareket eden tur otobüsünde dernek üyesi kadınların da olduğu öğrenildi.

Dernek tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Mahalle sakinleri tarafından bireysel olarak düzenlenen Muğla Marmaris gezisinde hayatını kaybedenler için İzmir Valisi, Buca Kaymakamlığı ve Belediye başkanın olduğu kriz merkezi oluşturulmuştur. Olay yerine ulaşmak isteyenler için valilik tarafından araçlar temin edilecektir. Bilgi için derneğimize başvurabilirler."