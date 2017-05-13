  • BIST 94.996
  • Altın 141,083
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Ordu 24 °C
  • Sinop 24 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 30 °C
  • Rize 22 °C
  • Trabzon 20 °C

Katliam Gibi Kazayla İlgili Dernekten Açıklama Yapıldı

» »
Katliam Gibi Kazayla İlgili Dernekten Açıklama Yapıldı
İzmir'den Muğla'ya Anneler Günü gezisi için hareket eden ve 23 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası Selanik Türkleri ve Buca Yaylacıklılar Eğitim...

İzmir'den Muğla'ya Anneler Günü gezisi için hareket eden ve 23 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası Selanik Türkleri ve Buca Yaylacıklılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada tur organizasyonunun dernekleriyle bir bağlantısı olmadığı, gezinin mahalle sakinleri tarafından bireysel olarak yapıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Anneler Günü arefesinde Anneler Günü gezisi için İzmir'den Muğla'ya hareket eden bir tur otobüsünün Muğla'nın Sakar Geçidi rampasında inerken uçuruma düşmesi sonucu 23 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe edilen kazayla ilgili olarak isimleri geçen Selanik Türkleri ve Buca Yaylacıklılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaparak gezinin kendileriyle bir alakası olmadığı ve mahalle sakinleri tarafından bireysel olarak gerçekleştirildiği kaydedildi. Yaylacık Pazar yerinden hareket eden tur otobüsünde dernek üyesi kadınların da olduğu öğrenildi.

Dernek tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Mahalle sakinleri tarafından bireysel olarak düzenlenen Muğla Marmaris gezisinde hayatını kaybedenler için İzmir Valisi, Buca Kaymakamlığı ve Belediye başkanın olduğu kriz merkezi oluşturulmuştur. Olay yerine ulaşmak isteyenler için valilik tarafından araçlar temin edilecektir. Bilgi için derneğimize başvurabilirler."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Söke’de İki Kız Kardeş Peş Peşe Öldü13 Mayıs 2017 Cumartesi 16:08
  • Çevreci Çiftin Cenaze Töreninde Kızlarından "Çevre Mücadeleleri Onları Hedef Haline Getirdi" İddiası13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:53
  • Muğla’daki Kazada Ölü Sayısı 23’e Yükseldi13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:43
  • Öldürmek İstediği Yılan Bacağından Soktu13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:33
  • Adana’da Otomobilin Silahla Taranması Olayına İlişkin 1 Gözaltı Daha13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:33
  • Sigara Paketinde Uyuşturucu Sevkıyatına 3 Tutuklama13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:08
  • Muğla’da Yolcu Midibüsü Uçuruma Yuvarlandı: 20 Ölü, 11 Yaralı13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:08
  • Hakkari’de Kaçakçılıkla Mücadele Çalışması13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:08
  • Bursa’da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:08
  • Mersin’de Fetö Zanlısı 7 Kişi Gözaltına Alındı13 Mayıs 2017 Cumartesi 14:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti