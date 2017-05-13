  • BIST 94.996
  • Altın 141,083
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Kato Dağı Zirvesinde Operasyon, Eteklerinde İse Davul Zurnalı Kermes

» »
Kato Dağı Zirvesinde Operasyon, Eteklerinde İse Davul Zurnalı Kermes
Kato Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, dağın eteklerinde bulunan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kermes...

Kato Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, dağın eteklerinde bulunan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kermes düzenleyen öğrenciler davul zurna eşliğinde halay çekti. Şehit Doğan Acar İlkokulu ve Şehit Mehmet Ali Bozkurt Ortaokulu bahçesinde 4'üncü sınıf öğrencilerinin mezuniyet balosu için düzenlenen kermes yoğun ilgi gördü.

İlçeye bağlı Kato Dağı kırsalında 23 gün önce başlatılan operasyon devam ederken, dağın eteklerinde bulunan Beytüşşebap ilçesinde hayat devam ediyor. Öğrenciler okul bahçesinde düzenlenen kermeste davullu zurnalı halaylar çekerek gün boyu eğlendi. Kermese İlçe Kaymakamı Murat Şener, İlçe Emniyet Amiri Adnan Ünsal, İlçe Milli Eğitim Müdürü M.Şerif Çelikkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kermeste yapılan pasta, börek ve yemek çeşitleri sergilendi. Kermese katılanlar davul zurna eşliğinde halaylar çekerek gönüllerince eğlendi. Nurevşan Meriç adında bir öğrenci mezun olacak öğrenci arkadaşları için harçlığı olan 10 TL'yi kermese verdiğini söyledi. Meriç, "Babam okul aile birliği başkanı, ben de bana verilen harçlıkla arkadaşlarıma destek çıktım, güzel bir mezuniyet olsun diye. Bu gün burada hem eğlendik hem de arkadaşlarımıza destek çıktık, çok mutluyum. Her günümüz böyle geçsin istiyorum" dedi.

Sınıf öğretmeni Nilgün Yılmaz Ülker 4'üncü sınıf öğrencileri için bir etkinlik düzenlemek istediklerini söyledi. Ülker, "Düzenlemek istediğimiz mezuniyet töreninde maddi imkanı iyi olmayan öğrencilerin bazıları giysi alamıyordu. Bu yüzden bir kermes düzenledik. Allah razı olsun herkes katıldı ve bize destek çıktı. Bugünkü hedefimiz bin 500 lira, bu parayla öğrencilerimize kıyafet alacağız. Çok güzel bir gün oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kato Dağı eteklerinde bulunan Beytüşşebap ilçesinde hayat normal bir şekilde devam ederken, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta buluna Kato Dağı'nda ise günlerdir devam eden operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kato Dağı Zirvesinde Operasyon, Eteklerinde İse Davul Zurnalı Kermes13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:38
  • Mezuniyet Baloları Başladı, Veliler Tedirgin13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:38
  • hayatını Yürüme Engelli 3 Çocuğuna Adayan Anne Herkese Örnek Oldu13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:38
  • Anneler Gününü Gökyüzünde Pankart Açıp İşaret Dile İle Kutladı13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:33
  • Bursalı Öğrencilerden Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Proje13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:33
  • Böyle Anne Baba Dünyada Az Bulunur13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:24
  • Trabzon’da Yabancı Sayısı 10 Bini Geçti13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:18
  • Şehit Anneleri Anneler Günü’nü Evlatlarının Mezarında Kutladı13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:13
  • Ameliyat Olmazsa Felç Kalacak13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:03
  • Ankara’nın En Büyük Gastronomi Akademisi Açıldı13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti