Kato Dağı Zirvesinde Operasyon, Eteklerinde İse Davul Zurnalı Kermes

Kato Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, dağın eteklerinde bulunan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kermes...

Kato Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, dağın eteklerinde bulunan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kermes düzenleyen öğrenciler davul zurna eşliğinde halay çekti. Şehit Doğan Acar İlkokulu ve Şehit Mehmet Ali Bozkurt Ortaokulu bahçesinde 4'üncü sınıf öğrencilerinin mezuniyet balosu için düzenlenen kermes yoğun ilgi gördü.

İlçeye bağlı Kato Dağı kırsalında 23 gün önce başlatılan operasyon devam ederken, dağın eteklerinde bulunan Beytüşşebap ilçesinde hayat devam ediyor. Öğrenciler okul bahçesinde düzenlenen kermeste davullu zurnalı halaylar çekerek gün boyu eğlendi. Kermese İlçe Kaymakamı Murat Şener, İlçe Emniyet Amiri Adnan Ünsal, İlçe Milli Eğitim Müdürü M.Şerif Çelikkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kermeste yapılan pasta, börek ve yemek çeşitleri sergilendi. Kermese katılanlar davul zurna eşliğinde halaylar çekerek gönüllerince eğlendi. Nurevşan Meriç adında bir öğrenci mezun olacak öğrenci arkadaşları için harçlığı olan 10 TL'yi kermese verdiğini söyledi. Meriç, "Babam okul aile birliği başkanı, ben de bana verilen harçlıkla arkadaşlarıma destek çıktım, güzel bir mezuniyet olsun diye. Bu gün burada hem eğlendik hem de arkadaşlarımıza destek çıktık, çok mutluyum. Her günümüz böyle geçsin istiyorum" dedi.

Sınıf öğretmeni Nilgün Yılmaz Ülker 4'üncü sınıf öğrencileri için bir etkinlik düzenlemek istediklerini söyledi. Ülker, "Düzenlemek istediğimiz mezuniyet töreninde maddi imkanı iyi olmayan öğrencilerin bazıları giysi alamıyordu. Bu yüzden bir kermes düzenledik. Allah razı olsun herkes katıldı ve bize destek çıktı. Bugünkü hedefimiz bin 500 lira, bu parayla öğrencilerimize kıyafet alacağız. Çok güzel bir gün oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kato Dağı eteklerinde bulunan Beytüşşebap ilçesinde hayat normal bir şekilde devam ederken, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta buluna Kato Dağı'nda ise günlerdir devam eden operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.