Katrana Bulanan Deniz Kuşları Doğaya Salındı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen petrol sızıntısı sonrası yakıta ve zifte bulanan deniz kuşları temizlenerek doğaya salındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen petrol sızıntısı sonrası yakıta ve zifte bulanan deniz kuşları temizlenerek doğaya salındı.

Dilovası Diliskelesi'nde bulunan bir limandan fuel-oil nakliyesi yapan bir tankerde meydana gelen sızıntı sonrası tonlarca yakıt, Körfez'e yayılmıştı. Denize sızan yakıt, lodosun da etkisiyle İzmit Körfezi'ne yayılmış ve deniz hayvanları katrana bulanmıştı. Katrana bulanan deniz hayvanlarından 306'sı telef olurken 133'ü ise ise zifte bulanmış olarak yakalanmıştı. Katrana bulanarak uçamaz hale gelen 133 deniz kuşundan tedavisi tamamlanan 30 sakarmeke kuşu düzenlenen törenle doğaya salındı.

Kuşların doğaya salınması töreninde konuşan ve felaketinin ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kocaeli Müdürü İlyas Çiçek, "İzmit Körfezi'nde oluşan akaryakıt kirliliğinden dolayı zarar gören su kuşlarının tespiti amacıyla, Orman Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kocaeli Şube Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilgili ilçe başkanlıkları, Kamu Kurum ve Kuruluşları, ve vatandaşlar tarafından yaralı ve ölü su kuşlarının toplanarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesine götürülmesi, temizlenme ve tedavilerinin yapılması sağlanmıştır" dedi.

Yaşanan çevre felaketinde 439 adet deniz kuşunun zarar gördüğü belirten Çiçek, "Olay sonrası toplanan 229 sakarmeke, 181 karabatak, 14 ördek, 8 balıkçıl, 6 martı ve 1 filemengo olmak üzere 439 adetinin zarar gördüğü bunların 306 adeti ölü 133 adeti yaralı olmak üzere türleri ve sayıları belirlenmiş, yaşamlarını yitirmiş olanlar Belediyelerce toplanarak mevzuatın gerektiği şekilde bertarafı sağlanmıştır" diye konuştu.

Çevre felaketine sebep olan firma hakkında yasal işlem başlattıklarını belirten Çiçek, "13 Ocak 2017 tarihinde su kuşlarının zarar görmesine sebep olan firmanın Kocaeli Orman Su İşleri ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belirlenmesinde sonra Orman Su İşleri Kocaeli Şube Müdürlüğünce ilgili firma hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Öte yandan 13-29 Ocak tarihleri arasından ölen ve zarar gören toplam 439 adet su kuşu için Kara Avcılığı Kanunu gereğince 227 bin 800 TL tazminat cezası uygulanmış, Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesinde bakım ve tedavileri tamamlanan çeşitli kuş türlerinin bu gün itibari ile tabiata bırakılmaları gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından bulandıkları ziftten temizlenen 30 sakarmeke kuşu, temizlik faaliyetlerine katılan müdürlük ve STK temsilcileri tarafından denize bırakıldı.