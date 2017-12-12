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Kaü İnovatif Gençlik Kulübü Öğrencileri Sokak Köpeklerini Doyurdu

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Kaü İnovatif Gençlik Kulübü Öğrencileri Sokak Köpeklerini Doyurdu
Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) İnovatif Gençlik Kulübü, soğuk patiler ekibiyle birlikte hayvan barınağında bulunan sahipsiz hayvanların karnını doyurdu.

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) İnovatif Gençlik Kulübü, soğuk patiler ekibiyle birlikte hayvan barınağında bulunan sahipsiz hayvanların karnını doyurdu.

Soğuk havanın hüküm sürdüğü Kars'ta hayvan barınağını ziyaret ederek buradaki hayvanlara yiyecek vererek karınlarını doyuran öğrencilerin örnek davranışı hayvan severleri sevindirdi.

KAÜ İnovatif Gençlik Kulübü Başkanı Feyyaz Mutlu, soğuk kış gününde dışarıda kalan hayvanların karınlarını doyurmak ve onlarla ilgilenmek için hayvan barınağına geldiklerini belirtti.

Mutlu, "Hayvan sevgisinin üst düzeyde olduğu toplumlardan biri olarak özellikle soğuk kış günlerinde onlar için bir şeyler yapmak insanlık görevimizdir. Aynı çevreyi ve ekolojik dengeyi paylaştığımız sokak hayvanları bizim kurduğumuz sokaklarda aç, çaresiz, dolaşamaz ve dolaşmamalıdır. Bu nedenlerle sokak hayvanlarına her daim yardım etmeli, onları kendi hallerine bıraksak da özellikle kış günlerinde üstesinden gelemedikleri durumlarda onlara destek olmalıyız" dedi.

Feyyaz Mutlu, İnovatif Gençlik Kulübü olarak diğer öğrencilere de bu konu hakkında duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

İnovatif Gençlik Kulübü'nün hayvan barınağında bulunan sokak hayvanlara yiyecek konusunda kendilerine destek olan Sayı Bedri Baran'a teşekkür ettiler.

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