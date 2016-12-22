Kaü Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan’ın Taziye Mesajı

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, bir taziye mesajı yayımladı.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, bir taziye mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Sami Özcan, yayımladığı taziye mesajında; "Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında görevde bulunan askerlerimize yönelik olarak terör örgütü DEAŞ'ın yaptığı intihar saldırısında 14 askerimizin şehit düşmesi haberi bizleri derinden üzmüş ve yasa boğmuştur" dedi.

Rektör Özcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Hain saldırıda Kars Sarıkamış 57. Komando taburunda görevli olan ve Kars Susuzlu P. Asb. Kd. Çvş. Ömercan Yekebağcı da şehit olmuştur. Saldırıda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet; başta aileleri olmak üzere, yakınlarına, Kars şehrimize ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı dilerim."