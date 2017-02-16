Kavak'ta kar mesaisi yeniden başladı

Samsun'un Kavak ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sorun yaşanmaması için başlatılan çalışmalar devam ediyor

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yoğun şekilde yağan kar nedeniyle vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Büyükşehir ve Kavak Belediyesi karla mücadele ekiplerinin, ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için gerektiğinde 24 saat mesai yapacağını vurgulayan Sarıcaoğlu, "Kapanan, ulaşımda olumsuzluk yaşanan yollarımız var. Sürücülerimizin olumsuzluk yaşamaması için günün erken saatlerinden itibaren yol açma ve kaldırım temizleme çalışmalarına başladık. Tüm yollarımız açılana, kaldırımlar temizlenmesine kadar çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

KAVAK'TA KAR 40 CM

Karayolları ekipleri de, Samsun-Ankara karayolu ile Kavak-Asarcık yolunda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde 22, yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştı.