  • BIST 94.892
  • Altın 141,429
  • Dolar 3,5761
  • Euro 3,9055
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 16 °C

Kavak'ta sebze pazarında sona doğru

»
Kavak'ta sebze pazarında sona doğru
Kavak İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, düzenleme çalışmaları devam eden kapalı sebze pazarında sona yaklaşıldığını belirtti

Samsun Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu, yerel seçim çalışmaları sırasında vadettiği hizmetlerden pek çoğunu yerine getirdiğini, Soğuksu Mahallesi'nde sebze pazarı kurulmasına ilişkin sözünü de yerine getirme çabası içinde olduğunu söyledi.

Pazar yerinde iç donanım çalışmalarının devam ettiğini anlatan Sarıcaoğlu, "Soğuksu Mahallesi'ndeki eski belediye düğün salonunun altında pazar kurmak için çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızı çok kısa zamanda tamamlayıp halkımızın beklediği sebze pazarını hizmete açacağız" dedi. Vatandaşların da kendilerine verilen sözlerinin takipçisi olduğuna dikkati çeken Sarıcaoğlu, verdiği tüm vaatlerin arkasında durduğunu, hepsini yerine getirileceğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Bizi insan yerine koyun'11 Mayıs 2017 Perşembe 17:14
  • Vali'den 'Atatürk' mesajı11 Mayıs 2017 Perşembe 17:05
  • Hedef Halk görsel ekibine övgü11 Mayıs 2017 Perşembe 14:21
  • Fındık üreticisi fırtına 'mağduru'11 Mayıs 2017 Perşembe 13:42
  • Sağlıkçılar torba yasadan umutlu11 Mayıs 2017 Perşembe 13:40
  • TÜPRAŞ'ta 'eylem' büyüyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:58
  • CHP: 'Soruşturma başlatılmalı'10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:50
  • Su terfi istasyonu hizmete açıldı10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:47
  • Gülsan Sanayi için süre başladı10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:19
  • İlkadım’dan Çanakkale’ye10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti