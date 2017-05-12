Kavak'ta sebze pazarında sona doğru

Kavak İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, düzenleme çalışmaları devam eden kapalı sebze pazarında sona yaklaşıldığını belirtti

Samsun Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu, yerel seçim çalışmaları sırasında vadettiği hizmetlerden pek çoğunu yerine getirdiğini, Soğuksu Mahallesi'nde sebze pazarı kurulmasına ilişkin sözünü de yerine getirme çabası içinde olduğunu söyledi.

Pazar yerinde iç donanım çalışmalarının devam ettiğini anlatan Sarıcaoğlu, "Soğuksu Mahallesi'ndeki eski belediye düğün salonunun altında pazar kurmak için çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızı çok kısa zamanda tamamlayıp halkımızın beklediği sebze pazarını hizmete açacağız" dedi. Vatandaşların da kendilerine verilen sözlerinin takipçisi olduğuna dikkati çeken Sarıcaoğlu, verdiği tüm vaatlerin arkasında durduğunu, hepsini yerine getirileceğini kaydetti.