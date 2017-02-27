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Kavak'ta sokaklar yıkanıyor

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Kavak'ta sokaklar yıkanıyor
Samsun'un Kavak İlçesi'nde soğuk ve yoğun kar yağışının ardından ilçe genelinde temizlik çalışması başlatıldı. Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, temizlik ekiplerince yürütülen çalışmalara destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Samsun'un Kavak İlçesi'nde soğuk ve yoğun kar yağışının ardından ilçe genelinde temizlik çalışması başlatıldı. Belediye temizlik ekipleri çarşı merkezi, meydan, yol ve kaldırımların yanı sıra esnafın vitrinlerini de yıkadı, kar ve yağmur sularıyla gelen kum ve çöpleri temizledi.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, temizlik ekiplerince yürütülen çalışmalara destek veren vatandaşlara teşekkür etti. Cadde, yol ve meydanların görünüm ve temizlik bakımından bir ilçenin aynası olduğu ifade eden Sarıcaoğlu, "Kavak ilçemizi daha temiz, daha modern ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmeye çalışıyoruz. Bir yandan projelerimizi hayata geçirirken diğer taraftan da ilçemizi temiz tutmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü cadde, yol ve meydanlar bir yerleşim yerinin aynasıdır. Çabamız hemşehrilerimizin daha temiz, sağlıklı ve huzurlu ortamda yaşamasını sağlamaktır" dedi.

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