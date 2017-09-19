Kavak'ta temizlik seferberliği

Samsun Kavak Belediyesi'nin başlattığı daha temiz bir Kavak için “24 saat temizlik” programıyla ilçenin tamamında temizlik çalışmaları yürütüyor. Başkan Sarıcaoğlu, " 24 saat esasına göre ilçede temizlik yapılıyor "dedi.

Halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklara ağırlık veren Kavak Belediyesi temizlik işleri personelini iki katına çıkartarak 24 saat temizlik programını hayata geçirdi. Her gece yerinde kontrol yapmak için sokak sokak inceleme yapan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Önceliğimiz her zaman hemşehrilerimizin sağlığı oldu. Temizlik bizim için olmazsa olmazlarımız arasında” dedi.

Başkan Sarıcaoğlu, “Her gece özel arabama binip tek başıma sokakları geziyorum. Amacım birileri bizi görsün takdir etsin değil amacım çok daha güzel bir Kavak olsun. Aynı şekilde birim amirlerimiz de ilgili oldukları alanlarda incelemelerde bulunuyor. Biz hizmet için buradayız hizmet yapmaktan başkada bir düşüncemiz asla olmayacak. Köy iken mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerimizin de temizliğinden sorumlu olduğumuz için temizlik ekibimizi sayı olarak güçlendirdik. Ayrıca çalışma sistemini 24 saat esasına göre vardiyalı olarak ayarladık. Daha güzel ve daha yeşil bir Kavak için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Gündüz sokaklarımızı temizleyen ekibimiz ayrı, gece yine sokaklarımızı temizleyen ekibimiz ayrı bu sayede ilçemizde 24 saat temizlik yapılıyor” ifadelerini kullandı.N.Alper CABBAR