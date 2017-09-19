  • BIST 104.918
  • Altın 146,889
  • Dolar 3,4930
  • Euro 4,1825
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
  • İzmir 30 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 24 °C
  • Amasya 29 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 24 °C

Kavak'ta temizlik seferberliği

»
Kavak'ta temizlik seferberliği
Samsun Kavak Belediyesi'nin başlattığı daha temiz bir Kavak için “24 saat temizlik” programıyla ilçenin tamamında temizlik çalışmaları yürütüyor. Başkan Sarıcaoğlu, " 24 saat esasına göre ilçede temizlik yapılıyor "dedi.

Halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklara ağırlık veren Kavak Belediyesi temizlik işleri personelini iki katına çıkartarak 24 saat temizlik programını hayata geçirdi. Her gece yerinde kontrol yapmak için sokak sokak inceleme yapan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Önceliğimiz her zaman hemşehrilerimizin sağlığı oldu. Temizlik bizim için olmazsa olmazlarımız arasında” dedi. 

Başkan Sarıcaoğlu, “Her gece özel arabama binip tek başıma sokakları geziyorum. Amacım birileri bizi görsün takdir etsin değil amacım çok daha güzel bir Kavak olsun. Aynı şekilde birim amirlerimiz de ilgili oldukları alanlarda incelemelerde bulunuyor. Biz hizmet için buradayız hizmet yapmaktan başkada bir düşüncemiz asla olmayacak. Köy iken mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerimizin de temizliğinden sorumlu olduğumuz için temizlik ekibimizi sayı olarak güçlendirdik. Ayrıca çalışma sistemini 24 saat esasına göre vardiyalı olarak ayarladık. Daha güzel ve daha yeşil bir Kavak için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Gündüz sokaklarımızı temizleyen ekibimiz ayrı, gece yine sokaklarımızı temizleyen ekibimiz ayrı bu sayede ilçemizde 24 saat temizlik yapılıyor” ifadelerini kullandı.N.Alper CABBAR 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fırdıkta 'firmalar korunuyor' iddiası19 Eylül 2017 Salı 18:58
  • Usta Gazilerin sorunlarını dinledi19 Eylül 2017 Salı 18:32
  • Sorunlara hızlı çözüm19 Eylül 2017 Salı 18:16
  • Bafra Sanayi asfaltlandı19 Eylül 2017 Salı 18:04
  • Samsun Tarım Fuarı'na hazır19 Eylül 2017 Salı 17:56
  • Onlar Türkiye'nin sessiz kahramanları19 Eylül 2017 Salı 17:21
  • SAMKON 'Büyük Buluşmaya' hazır19 Eylül 2017 Salı 16:07
  • Okul duvarları tarih sayfası oldu19 Eylül 2017 Salı 16:00
  • Davalık teklifte geri adım atıldı19 Eylül 2017 Salı 15:46
  • İlkadım’da hizmet gitmeyen yer yok19 Eylül 2017 Salı 15:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti