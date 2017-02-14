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Kavak'ta yol seferberliği

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Kavak'ta yol seferberliği
Samsun Kavak Belediyesi'nce, kış mevsiminde yoğun kar yağışı ve çeşitli sebeplerle bozulan yol ve kaldırımlarda onarım çalışmalarına başlanıldığı bildirildi

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Belediye ekiplerince 19 Mayıs Mahallesi Başaran Sokak’ta bozulan kesimlerinin onarımına başladıklarını söyledi. Hava şartlarının elverdiği sürece çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Sarıcaoğlu, 2016 yılında yapılan kilitli parke taşı döşeme çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Başkan Sarıcaoğlu, "2016 yılında köy iken mahalle statüsüne dönüşen 45 mahalle ile ilçe merkezindeki 6 mahallede toplam 120 cadde, yol ve sokakta tamirat ve taş döşemesini tamamladık. Bu çalışmalarımız neticesi yaklaşık 135 bin metrekare kilitli parke taşı ve bordür kullandık" dedi.

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