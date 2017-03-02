Faydası olmayan şeylerden sana sığınırım , Allahım...!
Kaldıkta çobansız , kavalsız ağlarız.
Ölçüsü olmayan sözden , faydası bulunmayan dosttan , bağnazlık ve yobazlıktan , çalışmayan akıldan , görmeyen kalb ve gözden sana sığınırım Allahım..!
İnançları , ilkeleri olamayan ve ahlakı bulunmayan insanları uzaktan da olsa izlemekten sıkıldık. Bunaldık. Bizar olduk…
Cahillerden , arsızlardan , hırsızlardan yorulduk.
Döneklerden , simsarlardan , korkaklardan , şerefini değişenlerden hasta olduk .
Her zaman bir olur mu hey hunriz nigahım.
Sen acımaz isen , bana acır Allah’ım.
Söyle ey ateşi Suzan , nedir günahım.
Sen acımaz isen , bana acır Allah’ım.
Uç kuruşluk menfaatlerinin peşinde , ilkesiz bir şekilde eğilenleri gördükçe hayretle bakıyor. İnsan olduğuma ve kaldığıma hayıflanıyorum.
Acılar denizinde , benimle birlikte karşı sahile yüzmeye çalışan hem cinslerimle çabalıyorum.
Şu karşıdan gelen esmer,
Aşkıma ihanet etti.
Geçen hafta söz verip te ,
Adada beni , bekletti…
Filozof Avram Noam Chomsky , bilgi ve dil öğrenmeyle ilgili ortaya attığı marifet teorisinde , dil melekesinin sadece insana ait bir özellik olduğunu söylüyor . Ancak , insan bu melekeyi anlık menfeat dili öğrenmede ve kavgada kullanıyor.
Kaldıkta çobansız , kavalsız ağlarız.
Herkese selam ve sevgilerimle…
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Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
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