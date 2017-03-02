Faydası olmayan şeylerden sana sığınırım , Allahım...!

Kaldıkta çobansız , kavalsız ağlarız.

Ölçüsü olmayan sözden , faydası bulunmayan dosttan , bağnazlık ve yobazlıktan , çalışmayan akıldan , görmeyen kalb ve gözden sana sığınırım Allahım..!

İnançları , ilkeleri olamayan ve ahlakı bulunmayan insanları uzaktan da olsa izlemekten sıkıldık. Bunaldık. Bizar olduk…

Cahillerden , arsızlardan , hırsızlardan yorulduk.

Döneklerden , simsarlardan , korkaklardan , şerefini değişenlerden hasta olduk .

Her zaman bir olur mu hey hunriz nigahım.

Sen acımaz isen , bana acır Allah’ım.

Söyle ey ateşi Suzan , nedir günahım.

Sen acımaz isen , bana acır Allah’ım.

Uç kuruşluk menfaatlerinin peşinde , ilkesiz bir şekilde eğilenleri gördükçe hayretle bakıyor. İnsan olduğuma ve kaldığıma hayıflanıyorum.

Acılar denizinde , benimle birlikte karşı sahile yüzmeye çalışan hem cinslerimle çabalıyorum.

Şu karşıdan gelen esmer,

Aşkıma ihanet etti.

Geçen hafta söz verip te ,

Adada beni , bekletti…

Filozof Avram Noam Chomsky , bilgi ve dil öğrenmeyle ilgili ortaya attığı marifet teorisinde , dil melekesinin sadece insana ait bir özellik olduğunu söylüyor . Ancak , insan bu melekeyi anlık menfeat dili öğrenmede ve kavgada kullanıyor.

Kaldıkta çobansız , kavalsız ağlarız.

Herkese selam ve sevgilerimle…