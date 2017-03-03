CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Kampanyamızı kavga etmeden sürdüreceğiz. Bunun siyasi parti kutuplaşmasına dönüşmesi en büyük tehlike. Türkiye'ye verilecek en büyük zarar" dedi

Sivas Dernekleri, Federasyonları ve Vakıflarının temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da referanduma götürülecek anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Referandumun memleket meselesi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Kavga etmeden gideceğiz. Bunun siyasi parti kutuplaşmasına dönüşmesi en büyük tehlike. Türkiye'ye verilecek en büyük zarar. Adalet ve Kalkınma Partisinden de Milliyetçi Hareket Partisinden de diğer partilerden de bütün vatandaşlarımın çok iyi bilmesi lazım. Mesele memleket meselesidir, parti meselesi değildir. Olaya böyle bakmamız lazım. Böyle bakmazsak hep beraber kaybederiz. Sandıkları ve oylara sahip çıkacağız. Oyunuz ne olursa olsun başımın üstünde. İster 'evet', ister 'hayır' olsun ama mutlaka sandığa gidin. Sandığa gidip oyunuzu kullanırsanız Türkiye'nin geleceği konusunda karar veren, sorumluluk alan bir kişi olursunuz" dedi.