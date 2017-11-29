Kavgada Kazara Komşusunu Vurdu

Samsun'da bir kişi, kavgada kendilerini ayırmak isteyen komşusunu tüfekle kazara vurarak yaraladı.

Samsun'da bir kişi, kavgada kendilerini ayırmak isteyen komşusunu tüfekle kazara vurarak yaraladı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. (29), eniştesiyle kavga ettiği sırada kavgayı ayırmak isteyen komşusu E.K.'yi (26) pompalı tüfekle kazara bacaklarından vurdu. Yaralanan E.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. S.E. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.E., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.