  • BIST 105.972
  • Altın 140,885
  • Dolar 3,5296
  • Euro 4,0865
  • Samsun 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 32 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 28 °C
  • Sinop 29 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 34 °C
  • Rize 31 °C
  • Trabzon 26 °C

Kavram Öğrencilerinin Tercih Heyecanı

» »
Kavram Öğrencilerinin Tercih Heyecanı
Van Kavram Eğitim Kurumlarındaki öğrencilerin üniversite tercih heyecanı başladı.

Van Kavram Eğitim Kurumlarındaki öğrencilerin üniversite tercih heyecanı başladı.

Kavram Eğitim Kurumları bünyesinde eğitim hizmeti veren Kavram Temel Lisesi ve Kavram Özel Öğretim Kursunda, öğrencilerin üniversite tercih günleri yoğun bir şekilde başladı. 17 - 26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen tercih döneminde 5 rehberlik uzmanı ile hizmet verdiklerini belirten Kavram Temel Lisesi Müdürü Lokman Tekin, "Her gün saat 09.00 ila 19.00 arası çalışıyoruz. Randevu sistemiyle günde ortalama 300 ila 350 öğrenciye hizmet veriyoruz" dedi.

Tercihler için Türkiye'nin her yerinden öğrenci ve velilerin geldiğini belirten Tekin, "Kendi kurumumuzun öğrencileri başta olmak üzere Van'daki ve bölgedeki bütün kurumlardan hatta Türkiye'nin her yerinden bize öğrenciler geliyor. Bizlerde tercihlerde öğrencinin aldığı başarı sırasını baz alıyoruz. Bilgi verirken öğrencilerin girebileceği bölümleri, üniversiteleri, üniversitelerin özel durumlarını, gidiş-geliş koşullarını, barınma şartlarını detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Her öğrenciyle 4 kez görüşüyoruz. Önce öğrencilerin aldığı puanı değerlendirerek tercih edebileceği bölüm ve üniversiteleri anlatıyoruz. Sonra girebileceği bölüm ve üniversitelerin listesini veriyoruz. 3'üncü aşamada bölüm ve üniversite elemesi yapıyoruz. Son aşamada ise tercihleri ÖSYM'ye bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Tercih sürecinin yoğun ama keyifli geçtiğini de sözlerine ekleyen Tekin, "Desteğe ihtiyacı olan bütün veli ve öğrencileri bekliyoruz. En büyük dileğimiz, bütün öğrencilerin ilk tercihine yerleşmesidir. Ben bu duygularla tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, tercihlerinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Kavram Öğrencilerinin Tercih Heyecanı

Kavram Öğrencilerinin Tercih Heyecanı

Kavram Öğrencilerinin Tercih Heyecanı

Kavram Öğrencilerinin Tercih Heyecanı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bozüyük Sgm Şehit Ailelerinin Yanında18 Temmuz 2017 Salı 16:53
  • Vali Demirtaş: “Adana Tarımındaki Başarı Çıtasını Yükseklere Çıkarmayı Hedefliyoruz”18 Temmuz 2017 Salı 16:48
  • Bitlislilerden Artvin’e ‘Kardeşlik’ Gezisi18 Temmuz 2017 Salı 16:48
  • Kmü’de 15 Temmuz Anma Etkinliği18 Temmuz 2017 Salı 16:48
  • Karünder’den Hastane Açıklaması18 Temmuz 2017 Salı 16:43
  • Kbü İle Sgk Arasında Protokol18 Temmuz 2017 Salı 16:43
  • Ticaret Borsası’nda 15 Temmuz Şehitleri İçin Helva Dağıtıldı18 Temmuz 2017 Salı 16:43
  • Kartepe’de Yüzler Gülüyor18 Temmuz 2017 Salı 16:43
  • Ak Partili Açıkkapı;”millet Korkmaz, Bayrak İnmez, Vatan Bölünmez”18 Temmuz 2017 Salı 16:43
  • Eskişehir Valisi Çakacak, Rektör Gündoğan’ı Ziyaret Etti18 Temmuz 2017 Salı 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti