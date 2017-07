Kavram Öğrencilerinin Tercih Heyecanı

Van Kavram Eğitim Kurumlarındaki öğrencilerin üniversite tercih heyecanı başladı.

Van Kavram Eğitim Kurumlarındaki öğrencilerin üniversite tercih heyecanı başladı.

Kavram Eğitim Kurumları bünyesinde eğitim hizmeti veren Kavram Temel Lisesi ve Kavram Özel Öğretim Kursunda, öğrencilerin üniversite tercih günleri yoğun bir şekilde başladı. 17 - 26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen tercih döneminde 5 rehberlik uzmanı ile hizmet verdiklerini belirten Kavram Temel Lisesi Müdürü Lokman Tekin, "Her gün saat 09.00 ila 19.00 arası çalışıyoruz. Randevu sistemiyle günde ortalama 300 ila 350 öğrenciye hizmet veriyoruz" dedi.

Tercihler için Türkiye'nin her yerinden öğrenci ve velilerin geldiğini belirten Tekin, "Kendi kurumumuzun öğrencileri başta olmak üzere Van'daki ve bölgedeki bütün kurumlardan hatta Türkiye'nin her yerinden bize öğrenciler geliyor. Bizlerde tercihlerde öğrencinin aldığı başarı sırasını baz alıyoruz. Bilgi verirken öğrencilerin girebileceği bölümleri, üniversiteleri, üniversitelerin özel durumlarını, gidiş-geliş koşullarını, barınma şartlarını detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Her öğrenciyle 4 kez görüşüyoruz. Önce öğrencilerin aldığı puanı değerlendirerek tercih edebileceği bölüm ve üniversiteleri anlatıyoruz. Sonra girebileceği bölüm ve üniversitelerin listesini veriyoruz. 3'üncü aşamada bölüm ve üniversite elemesi yapıyoruz. Son aşamada ise tercihleri ÖSYM'ye bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Tercih sürecinin yoğun ama keyifli geçtiğini de sözlerine ekleyen Tekin, "Desteğe ihtiyacı olan bütün veli ve öğrencileri bekliyoruz. En büyük dileğimiz, bütün öğrencilerin ilk tercihine yerleşmesidir. Ben bu duygularla tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, tercihlerinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.