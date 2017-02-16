Kavram’da Okuma Seferberliği

Van'daki Kavram Eğitim Kurumları tarafından okuma seferberliği başlatıldı.

Van'daki Kavram Eğitim Kurumları tarafından okuma seferberliği başlatıldı.

Van'ın önemli eğitim kurumlarından birisi olan Kavram Eğitim Kurumları tarafından öğretmen, öğrenci ve personeline yönelik okuma seferberliği başlatıldı. Okulda her sabah ilk dersin okumaya ayrıldığını ve buna tüm Kavram'daki öğretmen, öğrenci ve çalışanların katıldığını belirten Kavram Eğitim Kurumları Müdürü Lokman Tekin, "Genel anlamda baktığımız zaman ülkemizde, bölgemizde olduğu gibi ilimizde de öğrencilerin büyük çoğunluğunun okuduğunu anlama ve anladığını yorumlamada çok sıkıntı yaşıyoruz. Bizde bunu gidermek için her sabah birinci dersimizi okuma saati yapalım ve okuma saatinde bir seferberlik ilan edelim dedik. Bütün öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, personellerimiz, güvenlikten kantinde çalışanına kadar o anda hep beraber kitap okuyoruz. Böylece güne hem dinç başlıyoruz hem de bu öğrenciler için büyük bir motivasyon oluyor. Öğrenciler için derslerine çalışırken de okuduğunu anlama yönünden çok güzel bir araç oluyor. Yine bu seferberlik sayesinde personellerimizden uzun zamandır okumaya ara verenler, bir daha okumaya başladılar" dedi.

Okuma saatinde tüm elektronik cihazların kapatıldığını ifade eden Tekin, "O saatte telefon, bilgisayar gibi elektronik aletler kapatılıyor ve herkes 40 dakika boyunca kitap okuyor" ifadelerini kullandı.

Kayıtlarının başladığını ve erken kayıtlarda öğrencilere büyük avantajlar sunulduğunu dile getiren Tekin, "Puan indirimi, girdikleri ödüllü sınavların indirimi ve kendi öğrencilerimiz olduğundan dolayı aldıkları indirimler var. Bunun yanında Öz Kavram Eğitim Kursunda da 25 Şubat'ta ödüllü sınavımız var. Hem erken kayıtlarımızın başladığı hem de ödüllü sınavımızı yapacağımız bu dönemde kurumumuza bir renk katalım dedik" şeklinde konuştu.

Kitap okunmadan önce öğrencilerin derse katılımlarının çok az olduğunu belirten Kavram Temel Kurumları Tarih Öğretmeni Şakir Erol ise, "Öğrenciler sabah gelince biraz derse karşı kayıtsız kalabiliyor, ama bu okuma seferberliği öğrenciye yeni bir heyecan getirdi. Herkesin elinde kitap olması ayrı bir sinerji oluşturuyor. İkinci derste ise okudukları kitaplarla ilgili soru sormaları, onların ilgilerinin yoğun olduğunu gösteriyor. Şu anda ders daha verimli ve daha zevkli; öğrencilerde daha ilgili olabiliyor" diye konuştu.

Tüm bireylerin yaşantılarında yapmaya devam etmesi gerektiği şeylerin başında iyi bir okuyucu olabilmek geldiğini ifade eden Kavram Eğitim Kurumları Rehber öğretmenleri Sibel Bağrıyanık ve Çiğdem Pamuk Aksu da, "Kitap insan zihnini harekete geçiren bir hazinedir. Okumayı sürekli hale getiren insanın zihni her zaman tüm uyarıcılara açıktır. Bu bireyi bir bütün olarak geliştirir, davranışlarına yön verir ve zamanını kullanmayı öğretir. Kitap, bilgi dostudur. Hayal bile edemediğimiz dünyaların kapılarını açar. Karşımıza çıkan tüm yolları engelsizmişçesine ilerlememizi sağlar. O zaman tüm yolları bize sunan okumanın faydaları asla sınırlandırılamaz. Biz Kavram ekibi olarak bilginin önündeki tüm engelleri aşarak, her zaman ki gibi ilerlemeye devam ediyoruz. Okuyoruz, gücümüze güç katarak yola devam ediyoruz. Bu yolda bize inanan tüm gençlerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.