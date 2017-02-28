  • BIST 87.765
  • Altın 145,289
  • Dolar 3,6033
  • Euro 3,8181
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

Kavram’dan Başarılı Öğrencilere ‘Güçlü Hafıza Ve Hızlı Okuma’ Kursu

» »
Kavram’dan Başarılı Öğrencilere ‘Güçlü Hafıza Ve Hızlı Okuma’ Kursu
Van'da Kavram Eğitim Kurumları tarafından başarılı öğrencilere, "Güçlü hafıza ve hızlı okuma" kursu başlatıldı.

Van'da Kavram Eğitim Kurumları tarafından başarılı öğrencilere, "Güçlü hafıza ve hızlı okuma" kursu başlatıldı.

Kavram Eğitim Kurumları, 9., 10. ve 11. sınıfta okuyan başarılı öğrencilere yönelik "Güçlü hafıza ve hızlı okuma" kursu başlattı. Her sınıftan 10 öğrencinin aldığı kursun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve aynı zamanda Kişisel Gelişim Uzmanı Yusuf Kabul tarafından verildiğini belirten Kavram Eğitim Kurumları Müdürü Lokman Tekin, "3 ay sürecek olan kursta öğrenciler, kelime hazinelerini genişletecek, hafızalarını güçlendirecek ve hızlı okumayı öğrenecekler. Böylece öğrencileri motive etmeyi ve zinde tutmayı başarıyoruz. Öğrenciler arasında tatlı bir rekabet oluşuyor" dedi.

Kursun her okulda verilmesi ve uygulanması gerektiğinin altını çizen Tekin, desteklerinden ve duyarlılığından ötürü, Yusuf Kabul'a teşekkür ettiklerini söyledi.

Kavram’dan Başarılı Öğrencilere ‘Güçlü Hafıza Ve Hızlı Okuma’ Kursu

Kavram’dan Başarılı Öğrencilere ‘Güçlü Hafıza Ve Hızlı Okuma’ Kursu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaymakam Karaman’dan Sporcu Öğrencilere Destek28 Şubat 2017 Salı 09:03
  • Başkan İlbaş: “28 Şubat Yirmi Yılda Karanlığa Gömüldü”28 Şubat 2017 Salı 08:58
  • Dr. Cüneyt Karaarslan’dan Kız Futsal Takımına Forma Desteği28 Şubat 2017 Salı 08:58
  • Busmek Kursiyerlerinin Sergisine Yoğun İlgi28 Şubat 2017 Salı 08:58
  • 60 Sporcu Yeni Kuşağına Kavuştu28 Şubat 2017 Salı 08:58
  • Dünya Markası Oba, Dubai’de Gıdacılarla Buluştu28 Şubat 2017 Salı 08:58
  • Zeytin Ve Zeytinyağı Ortadoğu Sofralarını Süslüyor28 Şubat 2017 Salı 08:58
  • Kavram’dan Başarılı Öğrencilere ‘Güçlü Hafıza Ve Hızlı Okuma’ Kursu28 Şubat 2017 Salı 08:58
  • Deprem Kayıt İstasyonlarının Periyodik Bakımları Yapıldı28 Şubat 2017 Salı 08:53
  • Şehitliğe Özel Çalışma28 Şubat 2017 Salı 08:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti