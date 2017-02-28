Kavram’dan Başarılı Öğrencilere ‘Güçlü Hafıza Ve Hızlı Okuma’ Kursu

Van'da Kavram Eğitim Kurumları tarafından başarılı öğrencilere, "Güçlü hafıza ve hızlı okuma" kursu başlatıldı.

Van'da Kavram Eğitim Kurumları tarafından başarılı öğrencilere, "Güçlü hafıza ve hızlı okuma" kursu başlatıldı.

Kavram Eğitim Kurumları, 9., 10. ve 11. sınıfta okuyan başarılı öğrencilere yönelik "Güçlü hafıza ve hızlı okuma" kursu başlattı. Her sınıftan 10 öğrencinin aldığı kursun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve aynı zamanda Kişisel Gelişim Uzmanı Yusuf Kabul tarafından verildiğini belirten Kavram Eğitim Kurumları Müdürü Lokman Tekin, "3 ay sürecek olan kursta öğrenciler, kelime hazinelerini genişletecek, hafızalarını güçlendirecek ve hızlı okumayı öğrenecekler. Böylece öğrencileri motive etmeyi ve zinde tutmayı başarıyoruz. Öğrenciler arasında tatlı bir rekabet oluşuyor" dedi.

Kursun her okulda verilmesi ve uygulanması gerektiğinin altını çizen Tekin, desteklerinden ve duyarlılığından ötürü, Yusuf Kabul'a teşekkür ettiklerini söyledi.