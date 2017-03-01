Kavram’dan Dayanışma Programı

Van Kavram Eğitim Kurumları tarafından okul bünyesindeki öğretmenler için dayanışma programı düzenlendi.

Van Kavram Eğitim Kurumları tarafından okul bünyesindeki öğretmenler için dayanışma programı düzenlendi.

Okulun etüt salonunda düzenlenen programda bir konuşma yapan Kavram Eğitim Kurumları Müdürü Lokman Tekin, amaçlarının öğretmenlerin birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak ve kısa süreliğine de olsa ders yoğunluğundan biraz uzaklaştırmak olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimizin yoğun ders programından biraz olsun uzaklaştırıp, motive etmek amacıyla böyle bir program düzenledik. Bu şekilde motive olan öğretmenlerimizin YGS sınavı öncesinde öğrencilerle daha iyi ilgileneceklerini düşünüyoruz" dedi.

Kavram bünyesinde 82 öğretmenin görev aldığını ifade eden Tekin, "Van'ın en iyi ekibiyle çalıştığımız için şanslı bir kurum olduğumuzu düşünüyorum. Ekibimizin desteğiyle her geçen gün bir adım daha ilerliyoruz. Kurumu sahiplenme bilinci, çalışma azimleri ve öğrencileriyle ilgilenme sorumluğundan dolayı ekibimizdeki tüm öğretmenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Programda öğretmenler adına konuşan İngilizce Öğretmeni Fahri Özdemir ise, "Kavram'da olduğum için çok şanslıyım. Çünkü burada çok değerli öğretmen arkadaşlarımız var. Hepsinden ayrı ayrı bir şeyler kazandım. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Öğretmenler tarafından türkülerin seslendirildiği program, çekiliş ve ikramlarla son buldu.