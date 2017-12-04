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Kavşaktan Kontrolsüz Çıkış Yapan Otomobil Ticari Araçla Çarpıştı: 4 Yaralı

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Kavşaktan Kontrolsüz Çıkış Yapan Otomobil Ticari Araçla Çarpıştı: 4 Yaralı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile karşı yönden gelen ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile karşı yönden gelen ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi İstasyon Mahallesi Eskihisar Feribot yolu Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Darıca istikametinde seyir hallindeki sürücüsü öğrenilemeyen 34 CRY 34 plakalı otomobil, kavşakta dur ihlali kuralına uymayarak kontrolsüz bir şekilde yola çıkış yaparak karşı yönden gelen Mehmet K. idaresindeki 01 V 0398 plakalı ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Mehmet K. kontrolündeki ticari araç savrularak takla attı. Ticari araç içerisinde bulunan Ayşe A. ve Ayşe K. araç içerisinde sıkışırken, yine aynı araç içerisinde bulunan Mehmet K. ve Hüseyin B. de hafif yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar olay yerine gelerek yaralılara müdahale etmek amacıyla devrilmiş olan ticari aracı kaldırarak düzelttiler. Vatandaşlar tarafından araç içerisinde yaralanan ve sıkışan Ayşe A., Ayşe K., Mehmet K. ve Hüseyin B. için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber veridi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Ayşe A. ve Ayşe K. sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya sebep olduğu iddia edilen ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 CRY 34 plakalı araçta bulunan kişilerin ise herhangi bir şekilde yaralanmadıkları öğrenildi.

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