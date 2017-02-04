  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 11 °C
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Kayak Kursunu Horonla Bitirdiler

» »
Kayak Kursunu Horonla Bitirdiler
Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana dağında bulunan Gümüşkayak merkezinde yarıyıl tatilinde kayak öğrenen gençler, zirveden Türk bayraklı...

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana dağında bulunan Gümüşkayak merkezinde yarıyıl tatilinde kayak öğrenen gençler, zirveden Türk bayraklı ve meşaleli iniş yaptıktan sonra horon oynayarak kursu tamamladı.

Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen yarıyıl tatili kayak kursu tamamlandı. Kursa katılan 100 genç öğrenci kayak yapmayı öğrenirken, bunu da zirveden hem Türk bayraklı hem de meşaleli gerçekleştirdikleri inişle ispat etti.

Akşam saatlerinde gerçekleşen programda "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak 2 kez başarılı iniş yapan genç sporcular, hem kayak öğrenmeyi hem de kursun bitimini kemençe eşliğinde çalan müzikle birlikte horon oynayarak çıkardı.

Bazı sporcuların kayakla horon oynadığı eğlence soğuk havaya rağmen uzun süre devam ederken, aileler de çocuklarının bu mutlu gününde sevinçlerine ortak olarak bu anları ölümsüzleştirdi.

Son 5 yılda düzenledikleri kurslarla bin civarında kayak sporcusu yetiştirdiklerini ifade eden Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, yarıyıl tatilinin ilk gününde başlayan kursa 6-14 yaş arası yaklaşık 100 öğrencinin katıldığını söyledi.

Sömestr tatilinde hiç kayak bilmeyen çocukları kayakla buluşturma ve tarihi Zigana zirvesinden bayrak ve meşaleyle inecek kadar kayağı öğretmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Aslan, "Bizde kayak pistlerinde varız, kayakla karda iz bırakmak isteyen tüm kardeşlerimize kayak öğretmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Başta bize yardımını esirgemeyen Vali Okay Memiş'e, Belediye Başkanı Ercan Çimen'e, bu tesisleri işleten işletmeci kardeşlerimize, çocuklarımızı temelden alıp zirveden iniş yapmasını sağlayan milli sporcularımıza, İl temsilcimiz Erkan Yurttaş'a çocuklarımızla bir fiil ilgilenerek, bu çocukların kayak öğrenmesine emek harcadıkları için teşekkür ediyorum. Ayrıca kayak kampının dününden başlayıp bugüne gelmesinde emeği olan kurum çalışanlarımın tamamına teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Memiş kızakla kaydı

Meşaleli iniş öncesinde gün içerisinde kayak kampını ziyaret eden Vali Okay Memiş ise ailesiyle birlikte geldiği Zigana Gümüşkayak Kayak tesislerinde kızakla kayak yaptı. Genç sporcularla sohbet ettikten sonra kızağını alarak birkaç kez pistte kayan Vali Memiş'e çocukları ve kurum müdürleri de eşlik etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ak Parti Sakarya İl Danışma Meclis Toplantısı Gerçekleşti04 Şubat 2017 Cumartesi 22:48
  • Astım Hastasına 14 Saat Sonra Ulaşıldı04 Şubat 2017 Cumartesi 22:18
  • Elazığ’da ‘Şehitlere Saygı Konseri’04 Şubat 2017 Cumartesi 22:18
  • Böbrek Ve Kalp Hastasını Kar Ambulansı İle Kurtardılar04 Şubat 2017 Cumartesi 21:23
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Üsküdar’da Düzenlenen Söyleşi Ve İmza Gününde Okurlarıyla Bir Araya Geldi04 Şubat 2017 Cumartesi 18:53
  • Biga’da Deve Güzeli Yarışması04 Şubat 2017 Cumartesi 18:08
  • Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abbas Karaağaçlı:04 Şubat 2017 Cumartesi 16:58
  • Gizlice Otobüse Bindi Kemer Takmayan Sürücü Ve Muavine Ceza Kesti04 Şubat 2017 Cumartesi 16:53
  • Eski Bakan Karakaş’ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı04 Şubat 2017 Cumartesi 16:48
  • Şehit Madenci Aileleri Yardım İstiyor04 Şubat 2017 Cumartesi 16:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti