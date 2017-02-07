  • BIST 87.746
  • Altın 147,462
  • Dolar 3,7271
  • Euro 3,9696
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 15 °C
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor

Kayak Severlere Ücretsiz Kayak Eğitimi Verilecek

» »
Kayak Severlere Ücretsiz Kayak Eğitimi Verilecek
Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği hafta sonu Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde ücretsiz olarak kayak eğitimi verecek.

Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği hafta sonu Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde ücretsiz olarak kayak eğitimi verecek.

Türkiye'nin en uzun doğal yürüyüş parkurlarına sahip olan Bolu'da kış turizminin gelişmesi için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bolu Belediyesinin destekleri ile doğa yürüyüşü, bisiklet turları gibi birçok faaliyet yürüten Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği, son olarak başvuruda bulunan her vatandaşımıza ücretsiz kayak eğitimi verecek. Gerede'nin Arkut Dağı'nda bulunan kayak merkezinde gerçekleştirilecek eğitimler gün boyu sürecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan eğitime katılmak isteyenlerin www.bolu.bel.tr adresi etkinlik sayfasından ve Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneğinin facebook sayfası üzerinden kayıt yaptırabilirler.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çölyaklılardan Manisa Büyükşehir Belediyesine Teşekkür07 Şubat 2017 Salı 16:03
  • Anadolu Güvenlik Koruculuları Başkanı Sözen Şemdinlide07 Şubat 2017 Salı 16:03
  • Kırşehir’den Halep’e Dokuz Tır Yardım Yola Çıktı07 Şubat 2017 Salı 16:03
  • Müsiad Manisa Şubesinden Manisa Tso’ya Ziyaret07 Şubat 2017 Salı 15:58
  • Yıldırım’da Su Kesintisi07 Şubat 2017 Salı 15:58
  • Kayak Severlere Ücretsiz Kayak Eğitimi Verilecek07 Şubat 2017 Salı 15:58
  • Engellilerin “Bizim Bahçe”de Tatil Keyfi07 Şubat 2017 Salı 15:58
  • Başkan Kale Hodoğlu Mahallesini Ağırladı07 Şubat 2017 Salı 15:58
  • Mhp İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, ’Antep’e Gazilik Ünvanının Verilmesinin Yıl Dönümünü Kutladı07 Şubat 2017 Salı 15:58
  • Vali Çelik, Eskişehir Paşabahçe Fabrikası’nı Ziyaret Etti07 Şubat 2017 Salı 15:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti