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Kayaklı Koşuda Ağrı Fırtınası

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Kayaklı Koşuda Ağrı Fırtınası
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu K1 Ligi 1. Ayak Yarışmasında dereceye giren sporcular, Ağrı Gençlik Hizmetleri...

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu K1 Ligi 1. Ayak Yarışmasında dereceye giren sporcular, Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp'ı ziyaret etti.

Ağrılı sporcular her sene olduğu gibi farklı kategorilerde 17 madalya kazanarak yarışmaya damga vurdular. 4 birincilik, 7 ikincilik ve 6 üçüncülük elde eden sporcular, toplamda 17 madalya kazandı. Yarışmacılar zorluk derecesi bakımından Avrupa'nın sayılı pistleri arasında yer alan Kandilli Kayaklı Koşu Merkezinde yarıştı. Hava durumu ve pist şartlarında yapılan 1. Ayak yarışmalarında sporcular bir hayli zorlandı.

K1 Ligi 2. Ayak Yarışmaları 31 Ocak-1 Şubat 2017 tarihlerinde Erzurum Kandilli Kayaklı Koşu Merkezinde gerçekleşecek.

Sporcuları makamında kabul eden Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu K1 Ligi 1. Ayak Yarışmasında dereceye giren sporcuları makamında kabul ederek, başarılı sporcuları tebrik etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Alp, "İlimiz adına kayak branşındaki başarı çıtamızı yükselten başta antrenörlerimiz olmak üzere; bütün sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. İlimizde kayak takımımızın bu yıl içerisinde kazanmış oldukları başarılarının, gelecek yıllarda daha da artacağının kanaatindeyiz. Hedefimiz, ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil edecek sporcular yetiştirmektir. İnşallah sporcularımızın bu azimli ve kararlı istekleri ile bu hedefimiz gerçek olacaktır" diye konuştu.

Kayaklı Koşuda Ağrı Fırtınası

Kayaklı Koşuda Ağrı Fırtınası

Kayaklı Koşuda Ağrı Fırtınası

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