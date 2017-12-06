Kayalıklarda Mahsur Kalan Adamı Akut Kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yürüyüş için çıktığı dağlık alanda mahsur kalan şahıs, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yürüyüş için çıktığı dağlık alanda mahsur kalan şahıs, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul'dan Fethiye'ye tatile gelen 45 yaşındaki Suat Bozkurt, Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkisinde ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. Dik ve sarp kayalıklara tırmanmaya başlayan Bozkurt, geriye dönmek için inişe başladı. İniş için geri dönen Bozkurt kayalıklarda mahsur kaldı. Bozkurt cep telefonu ile 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine bölgeye AKUT Fethiye ekibi sevk edildi. Ölüdeniz Kıdrak mevkisine gelen 5 kişilik AKUT ekibi tırmanışa başladı, sarp ve dik yamaca yaklaşık 2 saat tırmanarak kayaların arasında mahsur kalan Bozkurt'a ulaştı. AKUT ekibi, kayalık zemine iple kurtarma istasyonu kurdu. Kurulan istasyona bağlanan Bozkurt, yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Daha önce de bu bölgede yürüyüş yaptığını ve çok keyif aldığını söyleyen Suat Bozkurt, "Daha önce başına böyle bir durum gelmediğini, yolun yarısında pişman oldum ama yapacak bir şey kalmadı. AKUT ekibine de çok teşekkür ederim yardım çağrıma hemen karşılık verip beni kurtardılar" dedi.

AKUT Fethiye ekip lideri Fatih Işık ise, "Bir vatandaşın mahsur kaldığı ihbarı geldi. Bizde 5 kişilik bir ekip ile operasyona çıktık. Yaklaşık 5 saat sürdü. 30 metrelik sarp bir yamaçta kalmıştı kendisi istasyon kurarak kurtardık. Güvenli bölgeye aldık oradan yola indirdik" dedi.