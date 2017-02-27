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Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı

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Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı
Karabük'te kayalıklarda mahsur kalan keçiler 4 gün sonra AFAD ekiplerinin çalışmaları sonrası kurtarıldı.

Karabük'te kayalıklarda mahsur kalan keçiler 4 gün sonra AFAD ekiplerinin çalışmaları sonrası kurtarıldı. Gebe olan 2 keçi kurtarma operasyonunun hemen ardından doğum yaptı.

Geçtiğimiz Cuma günü merkeze bağlı Salmanlar köyünde Sezai Yorulmaz ait 18 keçi otlandıkları sırada kayalık kısımda mahsur kalmıştı. 4 gündür kayalıklarda kurtarılmayı bekleyen 18 keçiden 3'ü düşerek telef olurken, kalan keçiler için Karabük AFAD ekibi çalışma başlattı. Dün başlatılan ve bugün sabah saatlerinden itibaren devam eden çalışmalar sonrası mahsur kalan ve aralarından gebe olan bazı keçiler halatlarla kurtarıldı. Bazı küçük baş hayvanlar ise, kayalıkların üzerinden patika yolandan çıkarak kurtuldu.

" 2 oğlak dünyaya geldi"

AFAD ekiplerinin 2 gün süren çalışmaları sonrası bugün kurtarılan 2 gebe keçi ise doğum yaptı. 2 oğlak doğum sonrası ayakta durmaya çalışırken, hayvanların sahibi Sezai Yılmaz, ekiplere teşekkür ederek, "Her zamanki rutin bir şekilde hayvanları otlatırken, kayalıklara inen keçiler orada mahsur kaldı. Biz kendi imkanımız ile çıkarmaya çalıştık ama beceremedik. Daha sonra AFAD ekiplerinden yardım istedik. 47 tane keçinin 18 tanesi kendisi kayalıklarda kalıp çıkamadı. 3 tanesi kendiliğinden düşerek telef oldu. Yavrulayacak hayvanlarda vardı. AFAD ekibi sağ olsun halatlarla kurtardı. Hayatları pahasına mücadele verdi. Onlar olmasıydı 18 sürü tek tek atlayarak burada telef olurdu. Hayvanlar iner inmez doğum yaptı. Kayalıklarda doğum yapsalardı oğlaklar hayatını kaybederdi" dedi.

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı

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