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Kayan Tır, Yolu Ulaşıma Kapattı

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Kayan Tır, Yolu Ulaşıma Kapattı
Ağrı-Muş karayolunda karlı yolda kayan tır nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Ağrı-Muş karayolunda karlı yolda kayan tır nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı-Muş karayolunun Hamur Deresinde mevkiinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve plakalı öğrenilemeyen tır karda kayınca, yol bir süre ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 30 santime ulaştığı bölgede tırı kurtarmak için Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Bu sırada yolda uzun araç konvoyu oluştu. Yaklaşık 1 saattir tır kurtarılma çalışmaları devam ediyor. Ancak bölgede ulaşım, kar ve buzlanma nedeniyle güçlükle sağlanıyor.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu bölgede jandarma ekipleri de gerekli önlemleri aldı. tırı kurtarmak için karayolları ekiplerinin çalışmalarını halen sürdürüyor.

Ağrı-Muş karayollarını kullanacak sürücülerin, kar ve buzlanma nedeniyle çok dikkatli olmaları duyuruldu.

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