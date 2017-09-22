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Kayapınar Belediyesinden Kan Bağışına Destek

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Kayapınar Belediyesinden Kan Bağışına Destek
Türk Kızılay Kurumu Diyarbakır Şubesince, Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Cegerxwin Gençlik ve Kültür Sanat Merkezinde "Kan...

Türk Kızılay Kurumu Diyarbakır Şubesince, Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Cegerxwin Gençlik ve Kültür Sanat Merkezinde "Kan bağışı" ile ilgili seminer verildi. Seminerin ardından Merkez personelleri kan bağışında bulundu.

Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve Türk Kızılay Kurumu Diyarbakır Şubesinin işbirliği ile seminer verildi. Cegerxwin Gençlik ve Kültür Sanat Merkezinde verilen seminerde kan bağışının önemine değinildi. Yoğun bir katılımın olduğu seminerde, davetlilere kan bağışına yönelik bilinç aşılandı. Seminerin ardından Türk Kızılay Kurumu Diyarbakır Şubesi tarafından Cegerxwin Gençlik ve Kültür Sanat Merkezi önünde kan bağışı stantları kuruldu. Personeller, kurulan stantlarda kan bağışında bulundu. Kan bağışına yönelik duyarlılık gösteren Kayapınar Belediyesi yetkilileri, "Kan vermek, hastaların hayatını kurtarırken bağışlayanların sağlığı açısından da pek çok fayda sağlıyor. Sağlıklı yaşam konusunda genç nesilleri bilinçlendirmek gerekiyor" dedi.

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