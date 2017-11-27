Kayapınar Kadın Basketbolcular Lideri Devirdi

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu takımlarından Kayapınar Belediyespor, lig lideri Mersin Toroslar Belediyespor'u evinde mağlup ederek, üst üste üçüncü...

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu takımlarından Kayapınar Belediyespor, lig lideri Mersin Toroslar Belediyespor'u evinde mağlup ederek, üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Seyrantepe Spor Salonunda oynanan ve Kayapınar Belediyesi yetkililerinin de izlediği karşılaşmayı 79-49 kazanan Diyarbakır temsilcisi, zirve yarışında iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kayapınar Belediyesi Kadın Basketbol Antrenörü Murat Alcan, lig lideri Mersin Toroslar Belediyespor'u mağlup ederek, çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Alcan, Mersin Toroslar Belediyespor maçıyla birlikte üst üste üçüncü galibiyetlerine imza attıklarını belirtti. Alcan, kendi sahalarında yaptıkları karşılaşmayı 30 sayılık farkla kazandıklarını ve bu sonucun çok önemli olduğunu kaydetti. Alcan, "Bu galibiyet hem zirve hem de play off hedefimizi bir kez daha ortaya koydu. Bu nedenle heyecanlı ve mutluyuz. Ayrıca Batman İl Özel İdarespor ve AS Kadirlispor maçlarında aldığımızın farklı galibiyetleri lig lideri Mersin Toroslar Belediyespor karşında da sürdürdük. Bu galibiyetlere imza atmamız takıma büyük bir moral sağladı. Ayrıca zirve ve play-off hedefimize daha ileriye taşıdık. Hedefimiz ve amacımıza uygun adımlarımızı atmaya devam ediyoruz" dedi.