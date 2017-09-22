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Kayapınar’da Konser Şenliği

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Kayapınar’da Konser Şenliği
Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi Kültür İşler Müdürlüğünce 14 Eylül'de başlayan Kültür ve Sanat festivali kapsamında konser verildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi Kültür İşler Müdürlüğünce 14 Eylül'de başlayan Kültür ve Sanat festivali kapsamında konser verildi.

Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri ile Kayapınar Kaymakamlığı Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezinin işbirliği ile düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali sürüyor. Festival çerçevesinde Cegerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser düzenlendi. Konserde müzik öğretmeni Abdurrahman Uruç, Ferdi Tayfur, Yıldız Tilbe, Ahmet Kaya, Neşet Ertaş, Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses gibi üstatların ölümsüz eserlerini seslendirdi. Konsere katılan Kayapınarlılar, Uruç'un seslendirdiği unutulmayan şarkılara ve türkülere eşlik etti. Konser, üstatlardan şarkılar konseptiyle ve sahne dizaynıyla büyük bir ilgi aldı.

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