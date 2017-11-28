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Kayapınar’daki Okullara 50 Adet Zenginleştirilmiş Kütüphane Yapılıyor

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Kayapınar’daki Okullara 50 Adet Zenginleştirilmiş Kütüphane Yapılıyor
Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı başkanlığında, ilçedeki 50 adet okulda kurulacak Z Kütüphaneler ile...

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı başkanlığında, ilçedeki 50 adet okulda kurulacak Z Kütüphaneler ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda gönüllü öğretmenler tarafından kurulan kitap okuma komisyonu tarafından Z Kütüphanelerde yer alacak kitaplar ile ilgili yürütülen çalışmaların değerlendiği toplantıya katılan Kaymakamı Balcı, çalışmaların titizlikle devam ettiğini ve kısa süre içerisinde Kayapınar İlçesindeki 50 okulda Z Kütüphanelerin kurulacağını söyledi.

Balcı, Kayapınar'da okullarda eğitim gören tüm çocuklarımıza bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçladıklarını vurgulayarak içerisinde sesli ve elektronik kitaplarında yer aldığı, modern ve estetik tasarımı ile okuma zevki uyandıracak, şık ve ferah 50 adet Z Kütüphane'yi kısa süre içerisinde tamamlamayacaklarını ifade etti. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Balcı, yapılan yatırımların öğrencilerin gelişimine yapacağı katkıdan dolayı memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

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