Kaybedenin olmadığı yarışmada ödüller verildi

İlkadım Belediyesi'nin proje ortağı olduğu Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışmaları kapsamında yapılan Kur’an-ı Kerim Meali Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışmaları kapsamında yapılan Kur’an-ı Kerim Meali Bilgi Yarışması ödül töreni İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Ödül törenine İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Yahya Çınkıl, İlkadım Belediyesi Basın Yayın-Halkla İlişkiler ve Kültür-Sosyal İşler Müdürü Oktay Çakır, Ufka Yolculuk Samsun İl Temsilcisi Yusuf Ertürk, Din Görevlileri, Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ve Çevre Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, birçok yarışmacı yakını ve vatandaşlar katıldı.

AMAÇ KURAN-I KERİM'İ ANLAMAK

Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması ve mesajlarının daha çok insanla buluşmasını amaçlayan yarışma İlkadım Belediyesi'nin destekleriyle Samsun'da, 17 ilçe, 43 okul, 418 sınıf, 5 cezaevi, 450 gözetmenle beraber 10 Bin 700, Türkiye ve dünya genelinde 588 Bin 400 yarışmacının başvurusuyla tamamlandı. 'Kaybedeni olmayan yarışma' olarak bilinen ve 8 kategoriden oluşan yarışmada dereceye giren yarışmacılar ödüllerini aldılar.

KAYBEDENİ OLMAYAN YARIŞMA

Ufka Yolculuk Samsun İl Temsilcisi Yusuf Ertürk, desteklerinden dolayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a teşekkür etti. İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Yahya Çınkıl ise, "Proje ortağı olduğumuz bu yarışma inancımızın temeli ve insanlığın tek rehberi Kuran-ı Kerim’i daha iyi anlamak adına yapılmış örnek bir projedir. Kaybedeni olmayan bu yarışmada emeği geçen ve büyük bir gayret gösteren tüm yarışmacılara teşekkür ederim" diye konuştu. Konuşmaların ardından 8 ayrı kategoride yarışan ve ilk 6’ya giren 48 yarışmacıya ödülleri takdim edildi.