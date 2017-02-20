Kaybolan Yaşlı Kadını Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'da 15 Şubat'tan beri kayıp olan emekli polis memurunun eşi 65 yaşındaki Fethiye Başköy için başlatılan arama çalışmaları havadan ve denizden...

Samsun'da 15 Şubat'tan beri kayıp olan emekli polis memurunun eşi 65 yaşındaki Fethiye Başköy için başlatılan arama çalışmaları havadan ve denizden devam ediyor.

En son Doğupark'ta sahile inerken güvenlik kamera kayıtlarında görülen 65 yaşındaki Fethiye Başköy'den 6 gündür haber alınamıyor. Emekli komiser Mustafa Başköy'ün eşinin kendisini denize atabileceğinden şüphelendiğini bildirmesi üzerine çalışmalarını sürdüren Samsun Sahil Güvenlik DEGAK 01 Tim Komutanlığı dalgıçları tarafından arama çalışmaları bölgede hem havadan hem de karadan sürdürülüyor.