Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarparak Durabildi

Bolu'da yağmur nedeniyle kaygan olan yolda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi.

Bolu'da yağmur nedeniyle kaygan olan yolda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi. Araç sürücüsü kazadan hafif yaralı kurtuldu.

Kaza, Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gitmekte olan 81 BG 876 plakalı araç sürücüsü Burak Uzun kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü Burak Uzun hafif yaralı olarak kurtuldu. Hastaneye giden diğer sürücüler tarafından tedavi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürülen Uzun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.