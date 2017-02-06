Kayınpeder damadı ile çatıştı

Samsun'da kayınpeder ile damadı arasında çıkan silahlı çatışmada damat vurularak hayatını kaybetti.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi 302. Sokak'ta bulunan Deniz Apartmanı'nda meydana gelen olayda, müteahhitlik yaptığı öğrenilen Aygün Ekşitoğlu'nun (42) eşi N. Ekşitoğlu ailevi sorunlardan dolayı akşam saatlerinde babası Ayhan Y.'ın (69) evine geldi.

Eşinin peşinden kayınpederinin evine giden Aygün Eksitoğlu evin kapısını tekmelediği bir sırada eve gelen Ayhan Y. damadının elinde tabanca olduğunu fark edince, karşılıklı birlbrlerine tabancayla ateş açtılar. Bu sırada kayınpederinin kurşunlarına hedef olan Aygün Eksitoğlu apartmanın 6. katının merdivenlerinde vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. 8. katta oturan Ayhan Y. ise evine kaçarak kendisini eve kilitledi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri Aygün Eksitoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Ayhan Y.'ı evinde suçta kullandığı 7.65 mm çaplı tabancayla birlikte gözaltına aldı. Ölen şahsa ait de 9 mm çaplı tabanca ele geçti. Polis apartman girişinde 2 adet 9 mm çaplı boşkovan, maktülün bulunduğu yerde 9 adet 9 mm çaplı boşkovan ve 4 adet deforme olmuş mermi çekirdeği ele geçirdi. Ayrıca 6. katın duvarlarına da 11 adet kurşun isabet ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan Ayhan Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ölen damat ise otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Aygün Eksitoğlu'nun (41) cenazesi, Hürriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Büyük Cami'ye götürülen Aygün E'nin naaşı, Derecik Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.