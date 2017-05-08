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Kayınvalidesini Ve Kayınbiraderini Vuran Damat Tutuklandı

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Kayınvalidesini Ve Kayınbiraderini Vuran Damat Tutuklandı
Samsun'da kayınvalidesi ile kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan damat ile eşinin akrabası olan kadın adliyeye...

Samsun'da kayınvalidesi ile kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan damat ile eşinin akrabası olan kadın adliyeye sevk edildi. Damat tutuklanırken, kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Taksim Sokak'ta dün akşam meydana gelmişti. Evlerinde silahlı saldırıya uğrayan Türkan Zonturlu (45) ve oğlu Onur Diril (20), kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen ölen kadının damadı Ahmet E. (26) ile kızı Nebile E.(18), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Barosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay sonrası Nebile E.'yi telefonla arayıp vurulan 2 kişinin durumlarının ağır olduğunu söyleyip kaçmaları için uyardığı ileri sürülen S.S. adlı kadın da gözaltına alındı.

Nebile E., Ahmet E. ile ailesinin rızası dışında bir ay önce kaçarak evlendiğini belirterek, "Nikahımızı kıydık ve yakın zaman içinde düğün yapacaktık. Anne-babam ayrı yaşadığı için Ahmet daha önce beni annemden birçok kez istedi. Ancak annem evlenmemize izin vermedi. Dün ağabeyim Uğur ile eşim Rus Pazarı'nda karşılaştı. Kavga ettiler. Ağabeyimle yaşadığımız sorunlar yüzünden konuşmak için annemin evine gittik. Annem ve ağabeyim Onur eşime bıçakla saldırdılar. Eşim de silahını çıkartıp ateşledi. Eşimin tabancasından mermiler bitince birlikte olay yerinden kaçtık. Akrabamız S.S. de beni telefonla arayıp annem ve ağabeyimin durumunun ağır olduğunu söyleyip kaçmamızı söyledi" dedi.

İfadesi alınan Nebile E. polis tarafından serbest bırakılırken, polisteki sorgusu tamamlanan Ahmet E. ile S.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ahmet E. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, S.S. adlı kadın ise mahkemece adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayınvalidesini Ve Kayınbiraderini Vuran Damat Tutuklandı

Kayınvalidesini Ve Kayınbiraderini Vuran Damat Tutuklandı

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