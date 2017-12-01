Kayıp Adam Ölü Bulundu Eşi Gözaltına Alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 40 gündür haber alınamayan mermer ustası ölü bulundu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 40 gündür haber alınamayan mermer ustası ölü bulundu. Cinayete kurban gittiği anlaşılan adamın eşi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 23 Ekim günü Düziçi ilçesinde babası Halil A. ile birlikte evde kahvaltı yaptıktan sonra ortadan kaybolan Mehmet A.'nın telefonundan son olarak Kadirli ilçesi yakınlarında sinyal alındı. Aramaları bu bölgede yoğunlaştıran jandarma ekipleri, kayıp adamın cesedini Karatepe köyü yakınlarında buldu.

İlk bulgulara göre cinayete kurban gittiği anlaşılan Mehmet A.'nın eşi Pınar A. gözaltına alındı.