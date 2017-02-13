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Kayıp İkinci Kişinin De Cesedine Ulaşıldı

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Kayıp İkinci Kişinin De Cesedine Ulaşıldı
Pazar günü saat 16.00 sıralarında Menteşe ilçesi Akbük koyunda tekne ile balığa çıkan dört kişiden ikisi teknenin alabora olması sonucu kaybolmuştu.

Pazar günü saat 16.00 sıralarında Menteşe ilçesi Akbük koyunda tekne ile balığa çıkan dört kişiden ikisi teknenin alabora olması sonucu kaybolmuştu. Kayıp şahıslardan Soner Yıldız sabah saatlerinde, Hasret Karataş da öğleden sonra Sahil Güvenlik ekipleri ve Emniyet dalgıç polisler tarafından bulundu.

Pazar günü Hasret Karataş, Soner Yıldız, Ali Kaba ve Mahmut Can Baykara, tekne ile balık avlamak için Menteşe ilçesi Akbük koyuna geldiler. Tekne ile denize açılan dört arkadaş, Gökova Körfezi Akbük açıklarına geldiklerinde dönüş hazırlığında iken tekne aşırı dalgalanma nedeniyle su aldı. Kısa süre sonra aşırı fırtına nedeniyle tekne alabora oldu. Mahmut Can Baykara ve Ali Kaba yüzerek kıyıya çıkarken, Hasret Karataş ve Soner Yıldız'dan ise haber alınamadı.

Gece başlayan arama çalışmalarında hava muhalefeti nedeniyle sonuç alınamadı. Sabah erken saatlerde Sahil Güvenlik ve dalgıç polisler arama çalışmalarına tekrar başladı. Sabah saatlerinde Soner Yıldız'ın cesedine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ve dalgıç polisler arama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, öğleden sonra da kayıp Hasret Karataş'ın cesedine ulaştı.

Sahil Güvenlik Botu tarafından Akbük sahiline getirilen Hasret Karataş'ın cansız bedeni ambulans ile Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hasret Karataş'ın cansız bedeni kıyıya getirilirken eşi gözyaşlarına boğuldu.

Kayıp İkinci Kişinin De Cesedine Ulaşıldı

Kayıp İkinci Kişinin De Cesedine Ulaşıldı

Kayıp İkinci Kişinin De Cesedine Ulaşıldı

Kayıp İkinci Kişinin De Cesedine Ulaşıldı

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