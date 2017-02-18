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Kayıp Köpek İce 14 Gün Sonra Bulundu

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Kayıp Köpek İce 14 Gün Sonra Bulundu
Bodrum'da 14 gün önce kaybolan "ice" isimli kayıp köpek sahibini görünce sevincinden ne yapacağını şaşırdı.

Bodrum'da 14 gün önce kaybolan "ice" isimli kayıp köpek sahibini görünce sevincinden ne yapacağını şaşırdı.

Bodrum'da yaşamını sürdüren Lena Tracey isimli İngiliz uyruklu kadın, bir süre önce annesini görmek için İngiltere'ye gitti. Canından çok sevdiği "ice" isimli Husky cinsi köpeğini yakın arkadaşı Sue Yaylan gözetimine bıraktı. Arkadaşının evinde kalan köpek 2 hafta önce evden kaçtı. 14 gündür sokak sokak gezerek köpeği arayan Yaylan'ın bakmadığı yer kalmadı. Yaylan arkadaşları ile birlikte her gün 8 saat boyunca mahalle mahalle gezerek köpeğin resmini vatandaşlara göstererek tüm Bodrum'da ice aradı. Sosyal medyadan da köpeğin resmini koyarak kayıp ilanı veren Yaylan emanet aldığı ice'ı 2 hafta sonra bulunca rahat bir nefes aldı.

Kayıp köpeğin resimlerini sosyal medyada gören bir esnaf ise Yaylan'a ulaşarak köpeğin kendinde olduğunu söyledi. Köpeğin bulunduğu işyerine giden Sue Yaylan, köpeği karşısında görünce büyük bir sevinç yaşadı. Bir süre köpekle hasret gideren Aylan, "Çok mutlu oldum. Arkadaşım Lena'ya da köpeğin bulunduğunu haber verdim ve "ice"ın fotoğrafını gönderdim. O da çok sevindi" diye konuştu.

Bodrum Metal adlı işletmede ustabaşı olarak çalışan İbrahim Barakalı, köpeğin dün akşam saatlerinde işyerine geldiğini anlatarak "Dün akşam saatlerinde köpek buraya geldi. Buraya bağladık, karnını doyurduk, suyunu verdik. Tasmasındaki telefon numarasını aradık ama ulaşamadık. Sonra da haberi görünce hemen size haber verdik" dedi.

Bulunarak sahiplerine teslim edilen ice'ın 2 haftadır sokaklarda olmasına rağmen oldukça sağlıklı ve neşeli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Kayıp Köpek İce 14 Gün Sonra Bulundu

Kayıp Köpek İce 14 Gün Sonra Bulundu

Kayıp Köpek İce 14 Gün Sonra Bulundu

Kayıp Köpek İce 14 Gün Sonra Bulundu

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