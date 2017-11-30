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Kayıp Olarak Aranan Mermer Ustasının Cesedi Bulundu

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Kayıp Olarak Aranan Mermer Ustasının Cesedi Bulundu
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaklaşık 40 gündür kayıp olarak aranan 35 yaşındaki mermer ustası Mehmet Abalak, Düziçi ile Kadirli ilçesi arasındaki...

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaklaşık 40 gündür kayıp olarak aranan 35 yaşındaki mermer ustası Mehmet Abalak, Düziçi ile Kadirli ilçesi arasındaki Karatepe köyü yakınlarında ölü olarak bulundu.

Bir televizyon kanalında yayınlanan programda da kayıp olarak aranan mermer ustası Mehmet Abalak (35), 23 Ekim günü Düziçi ilçesindeki evinde babası Halil Abalak ile kahvaltı yaptıktan sonra ortadan kaybolmuştu. O günden beri kayıp olarak aranan Mehmet Abalak'ın cesedi Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyü yakınlarında bulundu. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Abalak'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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