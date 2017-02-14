Kayıp Şahıslar Hakkari’de Bulundu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi...

Hakkari'de, haklarında kayıp ihbarında bulunulan iki kişi bulundu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "14 Şubat 2017 günü saat 02.54 sıralarında Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerimizce icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde, Van istikametinden Hakkari'ye seyir halinde olan ticari taksi içerisinde yolcu olarak bulunan biri çocuk olmak üzere, iki şahsın "kayıp şahıs" olarak arandıkları tespit edilmiş olup, PKK/KCK bölücü terör örgütüne katılmak üzere yolda oldukları değerlendirilmektedir. Şahısların ailelerinin yapmış oldukları kayıp ihbarı ve alınan ifadeler neticesinde, çocuklarının kaçırıldıklarını beyan ederek müracaatta bulunmuşlardır. Şahıslardan biri serbest bırakılmış, diğer şahıs ise ailesine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.