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Kayıp Zihinsel Engelli Şahıs Ölü Bulundu

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Kayıp Zihinsel Engelli Şahıs Ölü Bulundu
Aksaray'da bir gündür kayıp olan zihinsel engelli şahıs, kayalıkların dibinde ölü bulundu.

Aksaray'da bir gündür kayıp olan zihinsel engelli şahıs, kayalıkların dibinde ölü bulundu.

Olay, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Sofular köyü Sofular Vadisi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde evden çıkan zihinsel engelli Mustafa Aydın (74), eve bir daha dönmedi. Yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine durum jandarma ekiplerine bildirilirken, jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar devam ederken bugün vadide arkadaşıyla gezen Hikmet Çavuş, kayalıkların kenarında hareketsiz şekilde yatan birini görünce durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, ölen kişinin dünden beri kayıp olan zihinsel engelli Mustafa Aydın olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı araştırma ve incelemeler yaparken, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mustafa Aydın'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Gülağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayı anlatan Hikmet Çavuş, "Ben buralara devamlı gelirim. Arkadaşla bugün buraları geziyorduk. Kayaları seyrederken arkadaş burada birinin yattığını söyledi. Baktık ki gerçekten biri yatıyor. Ölmüş mü, canlı mı bilmiyoruz. Sonra 112 ekiplerini aradık haber verdik" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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