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Kayısı Kükürtleme Ve Kurutma Sistemlerinin Tanıtımı Yapıldı

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Kayısı Kükürtleme Ve Kurutma Sistemlerinin Tanıtımı Yapıldı
Malatya'da "Yüksek Kaliteli Kuru Kayısı Üretimi için Kükürtleme ve Kurutma Sistemleri" adlı proje düzenlenen panelle tanıtıldı.

Malatya'da "Yüksek Kaliteli Kuru Kayısı Üretimi için Kükürtleme ve Kurutma Sistemleri" adlı proje düzenlenen panelle tanıtıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının talebi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Kayısı Araştırma Enstitüsü, İnönü Üniversitesi ve Gökser Makine'nin ortaklığıyla yapılan "Yüksek Kaliteli Kuru Kayısı Üretimi için Kükürtleme ve Kurutma Sistemleri"nin tanıtımı için bir otelde panel düzenlendi. Panelde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Gökhan Kızılcı, Türkiye'nin tarımsal üretim yönünden zengin olduğunu belirterek, 18 milyar dolarlık tarımsal ürün ihracatı yapıldığını kaydetti. 2023 hedefleri kapsamında tarımsal hasılayı 150 milyar dolara, tarımsal ihracatı da 40 milyar dolara çıkarmayı amaçladıklarına işaret eden Kızılcı, "Kayısının ihracat ürünleri içerisinde önemli bir yeri var, ülkemize 350 milyon dolar tarımsal ihracat geliri sağlamakta. Kayısı ihracatının büyük kısmı kuru kayısı olarak gerçekleşmekte. Son yıllarda taze kayısı ihracatımızda giderek artmakta" şeklinde konuştu. Geliştirilen, "Yüksek Kaliteli Kuru Kayısı Üretimi için Kükürtleme ve Kurutma Sistemleri" ile kayısı kükürtleme işleminin standartlara uygun ve hızlı bir şekilde yapılacağını anlatan Kızılcı, "Bakanlık olarak bu projeyi önemsiyoruz. Düzenlenen bu toplantıda projenin sonuçlarını değerlendiriyoruz. Projenin Malatya için çığır açacağını düşünüyorum. Bakanlık olarak, uygulamanın yaygınlaşması için destek vermeye hazırız" ifadelerini kullandı. Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit ise, hazırlanan projenin kayısıda işçiliği azaltacağını ve dolayısıyla maliyetin düşeceğini kaydetti. alatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç da, projenin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, katılımcılara sunum eşliğinde proje ile ilgili bilgiler verildi.

Kayısı Kükürtleme Ve Kurutma Sistemlerinin Tanıtımı Yapıldı

Kayısı Kükürtleme Ve Kurutma Sistemlerinin Tanıtımı Yapıldı

Kayısı Kükürtleme Ve Kurutma Sistemlerinin Tanıtımı Yapıldı

Kayısı Kükürtleme Ve Kurutma Sistemlerinin Tanıtımı Yapıldı

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