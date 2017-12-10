  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 15 °C

Kayısılı Baklava İlgi Görüyor

» »
Kayısılı Baklava İlgi Görüyor
Malatya'nın ünlü kayısısı, bu sefer de baklava ile ağızları tatlandırıyor.

Malatya'nın ünlü kayısısı, bu sefer de baklava ile ağızları tatlandırıyor. Malatyalı kadın girişimci Hatice Dönmez tarafından yapılan kayısılı baklava şimdiden büyük ilgi görüyor.

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da şimdiye kadar sabunundan dönerine, cilt güzellik kreminden kebabına her tatta ve platformda değerlendirilen kayısı, bu sefer de baklava ile birlikte ağızları tatlandırıyor.

Malatyalı Hatice Dönmez, KOSGEB'in aldığı Girişimcilik Destekleme Projesi'nden desteği ile kendine yeni bir pastahane açtı. Dönmez, küçük yaşlarda yapmaya başladığı tatlılarını artık, profesyonel ortamda müşterileri ile buluşturuyor.

Girişimci Hatice Dönmez, farklı lezzetlere imza atarak işletmesini sıradan bir pastahane olmanın da ötesine geçirmek için harekete geçti. Malatya'ya özgü bir lezzet için kolları sıvayan Dönmez, "kayısı baklavası" yaptı.

Daha önce de cevizli baklavasıyla "Geleneksel Yemek Yarışması'nda başarı sertifikası alan Dönmez, kayısı baklavası ile de Tüm Aşçılar ve Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Malatya'nın Hünerli Elleri Yarışıyor'da birinci oldu.

Girişimci Hatice Dönmez, küçük yaşlarda başladığı baklava açmayı her gün geliştirerek bugüne kadar sürdürdüğünü belirterek, daha önce evde yaptığı bu işi artık aldığı destekle daha profesyonel olarak yaptığını söyledi.

Malatya'nın meşhur kayısısını baklavaya katarak yeni bir tat ortaya çıkardığını belirten Dönmez, "Nasıl bir Antep'te fıstık ön plana çıkarılıyorsa biz de Malatya'da kayısıyı ön plana çıkartalım dedik. Çok da iyi oldu. Tamamen kendi üretimimiz olan kayısılı baklavayı herkes çok beğeniyor" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gelinlik Alımında ‘Fırsat Ayları’ Başladı10 Aralık 2017 Pazar 09:03
  • Engelli Vatandaşların Kaldırım Çilesi10 Aralık 2017 Pazar 08:58
  • Tarihte bugün neler oldu?10 Aralık 2017 Pazar 08:00
  • İşte il il hava durumu10 Aralık 2017 Pazar 08:00
  • Bugün burcunuz ne diyor?10 Aralık 2017 Pazar 08:00
  • Günün gazete manşetleri (10 ARALIK 2017)10 Aralık 2017 Pazar 08:00
  • Bugün nerede elektrik kesintisi var.10 Aralık 2017 Pazar 08:00
  • 4. Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nin Programı Ve Finalistleri Açıklandı10 Aralık 2017 Pazar 04:33
  • Türküler ‘Zeytinköy’ İçin09 Aralık 2017 Cumartesi 23:43
  • Kınalı Kuzular İçin Asker Eğlencesi09 Aralık 2017 Cumartesi 21:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti