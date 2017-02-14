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Kayıt Dışı Çalışan Kadınlar İstihdama Kazandırılacak

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Kayıt Dışı Çalışan Kadınlar İstihdama Kazandırılacak
Dicle Üniversitesi ve MEKSA Vakfı'nın hazırladığı "Güvenli geleceğe kayıtlı kadınlar" projesi Avrupa Birliği tarafından kabul edildi.

Dicle Üniversitesi ve MEKSA Vakfı'nın hazırladığı "Güvenli geleceğe kayıtlı kadınlar" projesi Avrupa Birliği tarafından kabul edildi. 170 bin 541 euro bütçeli projede amaç kadınları istihdama kazandırmak.

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen "Güvenli geleceğe kayıtlı kadınlar2 projesinin tanıtım toplantısı DÜ sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıya DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, üniversite yönetimi, proje başvuru sahiplerinden MEKSA Başkanı Sertaç Işık, davetliler ve basın mensupları katıldı. DÜ Rektörü Prof. Dr. Gül'ün kısa değerlendirmesinin ardından konuşan MEKSA Başkanı Sertaç Işık, bu projenin Mayıs 2016'da uygulanması gereken bir proje olduğunu fakat bazı sebeplerden dolayı bugüne kadar sarktığını söyledi. Işık, "Projede özellikle kayıt dışı çalışan kadınların istihdama kazandırılması amaçlanıyor. Burada programın temel amaçları olarak bir takım faaliyetler yürütülecek. Öncelikle programın birinci faaliyetlerinde mesleki eğitimler var. Kayıt dışı çalışan temizlik işçileri çocuk bakıcıları, bunun dışında hijyen alanı ile ilgili 4 farklı alanda mesleki faaliyetler yürütülecek. Bu mesleki eğitimler alanlara günlük harcırahlar ve ücretler ödenecek. Bunun dışında üniversite öğrencilerine ve lise öğrencilerine yoğun bir bilgilendirme semineri düzenleyeceğiz. Burada Sosyal Güvenlik Kurumu İş-Kur gibi kurumlar çok kilit roldeler. Projenin faydalanıcısı kurumların başında zaten SGK geliyor. Burada SGK ile işbirliği halinde kayıt dışı çalışan kadınların tespiti, yine diğer kurumlarla bu tespitler gerçekleştirilecek" dedi.

"Proje kapsamında 36 seminer verilecek"

Dicle Üniversitesi'nde 12, meslek liselerinde ise 24 olmak üzere toplam 36 seminer verileceğini aktaran Işık, şöyle konuştu:

"En önemli ayaklarından biri de 60 işletmeye yönelik bilgilendirme semineri, daha doğrusu bilinçlendirme ziyareti yapılacak. Bu ziyaretleri de çok önemsiyoruz. 60 işletmeye, 15 üstü eleman çalıştıran işletmeler tercih edilecek, 60 işletmeyi ziyaret edeceğiz. Bu ziyaretlerde de özellikle kayıt dışı çalışma konusunda bilgilendirmeler yapacağız. Projemiz 1 yıl sürecek. Bu seneni sonunda sona erecek. Projelerin mesleki eğitimleri bizim şu an yapımı yeni tamamlanan mesleki eğitim kampüsümüzde gerçekleşecek. Orada da yine kalkınma bakanlığı Diyarbakır Valiliği milli eğitim müdürlüğü ile işbirliği halinde gerçekleştirmiş olduğumuz bir kampüs."

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