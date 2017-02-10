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Kayıt dışı istihdamda çözüm: 'ortak akıl'

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Kayıt dışı istihdamda çözüm: 'ortak akıl'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Çorum'da katıldığı 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programında, kayıt dışı istihdamda çözümün 'ortak akıl' olduğuna vurgu yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında geldiği Çorum'da, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nde konuştu. Çorum'daki toplantı ve ziyaretlerde çalışma hayatının paydaşlarıyla beraber olacaklarını ve 2023 hedefleri doğrultusunda yapılacakları ve teşvikleri anlatacaklarını dile getiren Erdem, "Ulusal istihdam stratejisiyle 2023 yılına kadar istihdamın yüzde 55’e yükseltilmesi, kadının iş gücüne katılımının ise yüzde 41'e yükseltilmesi aynı zamanda işsizliğin de yüzde 5’e düşürülmesini hedeflemekteyiz" dedi.

ORTAK AKIL ŞART
Kayıt dışı istihdamın ekonomiye verdiği zararlar hakkında görüşlerini aktaran Erdem, "Her bir puan kayıt dışılık istihdam ekonomi için 1,9 milyara tekabül ediyor. Onun için bizim kayıt dışıyla mücadelemiz esas, ona öncelik tanıyoruz. Bu hep beraber, sadece hükümet ve devlet olarak değil, hem işçilerimizin hem de işverenlerimizin ortak akılla yürütülebilecek bir konu bu" dedi. Müsteşar Erdem ve bakanlık bürokratları, program çerçevesinde kentteki ticaret, sanayi, esnaf ve sanatkarlar odalarının temsilcileri, işçiler, engelli ve kadın çalışanlar, işsizler ve emeklilerle bir araya gelecek.

Mustafa DEMİRER / ÇORUM

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